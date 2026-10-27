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Cuándo terminan las clases en Santa Fe y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño

Los datos fueron brindados por el ministro de Educación, José Goity, anticipó también cuándo podría comenzar el ciclo lectivo 2027

27 de octubre 2026 · 18:27hs
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Ya hay fecha de fin de ciclo lectivo. 

Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Ya hay fecha de fin de ciclo lectivo. 

El ministro de Educación, José Goity, comunicó este martes cuándo terminará el ciclo lectivo este año en Rosario y la provincia de Santa Fe. Además especificó que el gobierno estableció un protocolo para organizar una respuesta efectiva ante inundaciones por el fenómeno El Niño.

Según confirmó el ministro en declaraciones televisivas, las clases finalizarán formalmente el 18 de diciembre. Asimismo señaló que el próximo ciclo lectivo podría comenzar durante los primeros días de marzo de 2027. La planificación deberá contemplar el cumplimiento de los 180 días de clases establecidos por ley.

El avance del fenómeno El Niño y los pronósticos de lluvias intensas y tormentas fuertes encendieron las alertas en Santa Fe. Frente a un escenario que puede afectar de manera diferente a las distintas localidades de la provincia, el gobierno estableció un protocolo para organizar la respuesta del sistema educativo ante posibles inundaciones y otras contingencias.

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Qué pasará con las escuelas ante posibles inundaciones

Goity explicó que el protocolo de actuación fue firmado el 1 de septiembre y establece criterios para responder ante situaciones que puedan comprometer el funcionamiento habitual de las instituciones educativas.

La directriz es priorizar el uso de los edificios escolares para el dictado de clases y evitar que sean destinados a centros de evacuación, de modo de preservar la continuidad de la actividad educativa en un contexto de posibles emergencias.

“Se privilegiarán los establecimientos para dictar clases”, sostuvo el ministro, quien insistió en que el objetivo central será garantizar la escolaridad. “La prioridad es la continuidad de las clases”, remarcó.

De todos modos, el desarrollo de las actividades presenciales dependerá de las condiciones particulares de cada zona. Si se presenta una situación que impida la asistencia de los alumnos, las delegaciones educativas deberán evaluar las alternativas junto con Defensa Civil y las autoridades municipales.

La respuesta, por lo tanto, no será necesariamente la misma para todas las localidades. Las decisiones estarán sujetas a las condiciones de seguridad y a las consecuencias que puedan generar las lluvias, las crecidas y las eventuales inundaciones.

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Clases virtuales y otras alternativas ante las contingencias

El ministro indicó que las escuelas deberán contar con mecanismos para sostener la enseñanza cuando no sea posible concurrir a los edificios. Entre las alternativas mencionó las clases virtuales, las actividades domiciliarias y la comunicación con los estudiantes a través de grupos de WhatsApp.

“Las escuelas deben tener mecanismos de contingencia y, si no hay concurrencia, se pueden dar clases virtuales, domiciliarias o en grupos de WhatsApp. Hay múltiples estrategias que hemos implementado ya en la pandemia”, explicó.

La intención es que, ante una interrupción de la presencialidad por razones climáticas, las instituciones puedan recurrir a distintas herramientas para sostener el vínculo pedagógico y reducir el impacto sobre el calendario escolar.

El protocolo contempla así la necesidad de combinar la prevención frente a los riesgos climáticos con la organización del sistema educativo, en función de las características y las necesidades de cada comunidad.

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