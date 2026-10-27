Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Los cruces entre la actual y la anterior dirigencia de Newell’s continúan. En las últimas horas se conoció que la institución del Parque Independencia recibió cartas documentos de dos exdirigentes, entre ellos el expresidente Ignacio Astore, luego de que la asamblea desarrollada el último jueves en el estadio cubierto definiera la suspensión provisoria de los mismos, para un tercero.

Con un formato casi idéntico, el exmandamás rojinegro Ignacio Astore y la exsecretaria de la institución Sharon Rome ro, enviaron su rechazo a las declaraciones que el actual vicepresidente segundo Hernán Botta manifestó en el programa “El primero de la mañana” de LT8, donde adelantó la suspensión provisoria de los tres exdirigentes leprosos (sumado al anterior tesorero Hernán Cardozo), mientras dure el sumario administrativo.

“Dada la gravedad de la situación resolvimos que las tres personas que tenían firma son merecedoras de una suspensión provisoria en su calidad de asociados”, había declarado el actual dirigente leproso sobre la situación de Astore, Romero y Cardozo.

Qué respondieron los exdirigentes de Newell's

Con respecto a esto, tanto el expresidente como la exsecretaria enviaron por escrito el descargo correspondiente sobre los dichos del vicepresidente segundo marcando “la disconformidad con los dichos, atendiendo a que: a) Ni el estatuto ni el reglamento contemplan tal posibilidad fundada en el solo hecho de haber sido autoridades electas en períodos anteriores; b) la asamblea es incompetente de tomar decisiones al respecto y c) nuestra permanencia como socios no altera cualquier instrucción o investigación sumarial”.

La carta documento llegó al club a posteriori de lo que fue la asamblea, por ende, no se pudo poner a consideración de los socios. Más allá de esto, en lo que fue la reunión de los socios, no se votó por dicha moción de suspensión provisoria, sino que fue informada como parte de una decisión tomada por la comisión directiva liderada por Ignacio Boero, quien tiene potestad para realizarlo.

Con este panorama, se continuará el sumario administrativo abierto por esta CD, para conocer si hubo o no falta de respaldo documental sobre algunas operaciones que merezcan o no una pena mayor. Si no se encuentra ninguna anomalía en el proceso, los tres exdirigentes volverán a su condición de socios.