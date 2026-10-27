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Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión metropolitana para Rosario

El diputado provincial desarrolla una agenda de encuentros con alcaldes y autoridades de Santiago para interiorizarse sobre las políticas de planificación urbana, movilidad y coordinación de servicios entre municipios

27 de octubre 2026 · 19:51hs
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El diputado santafesino Joaquín Blanco.

El diputado santafesino Joaquín Blanco.
Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión metropolitana para Rosario

El diputado provincial Joaquín Blanco viajó a Santiago de Chile para conocer experiencias de gestión metropolitana con miras a la implementación de políticas en el Gran Rosario, a partir de las nuevas herramientas que brinda la Constitución de Santa Fe reformada en 2025 para avanzar en ese sentido.

“Un área metropolitana no es un mapa; es la vida cotidiana de la gente. Cuando dormís en una ciudad, trabajás en otra y estudiás en otra distinta, lo importante es que todo esté conectado”, resaltó el legislador, quien puso el acento en “la coordinación de los distintos niveles de gobierno y una autoridad regional para llevar adelante los proyectos. Liderar una nueva área metropolitana es uno de los grandes desafíos de la Rosario que viene”, afirmó.

Actualmente, el país vecino se divide en 16 regiones, 56 provincias y 346 comunas. Estas últimas son la unidad básica de la administración local. Con una población de 7,4 millones de habitantes, la Región Metropolitana de Santiago agrupa a 52 comunas, y representa el 40% de la población total del país.

En el caso del área metropolitana que encabeza Rosario, abarca 32 localidades en las que viven 1,6 millón de habitantes, población que la ubicaría como la séptima provincia argentina.

De Rosario a Chile

Blanco se reunió con el jefe de Infraestructura y Transportes de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, Matías Salazar Zegers y su equipo técnico. Previamente, había recorrido las obras del Proyecto Nueva Alameda junto al responsable de dicha iniciativa, Jaime Romero. Se trata del proyecto más emblemático en marcha a nivel metropolitano, que consiste en la revitalización urbana el eje principal de la capital a través de iniciativas de infraestructura y mejoramiento urbano. Lo llevan adelante el gobierno nacional, la Región Metropolitana y los municipios de Santiago, Providencia, Estación Central y Lo Prado.

A lo largo de 8 kilómetros de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins, desde la Plaza Italia hasta el sector de Pajaritos, los trabajos –con un avance del 70%- incluyen la construcción de ciclovías, mejoras en accesibilidad universal, nuevas áreas verdes, iluminación LED, mobiliario urbano y sistemas de riego automatizado. La puesta en valor también contempla la recuperación, limpieza y mantención de monumentos, además de nuevos cruces peatonales.

Tras estudiar los modelos de Barcelona y Montevideo, el legislador provincial se interiorizó acerca de cómo se llevaron adelante distintas políticas y acciones a nivel metropolitano, desde la coordinación entre los distintos niveles de gobierno hasta los esquemas de financiamiento establecidos.

“Sin dudas, el objetivo central para Rosario es definir un diseño metropolitano que permita escalar servicios y democratizar su acceso. Por eso, estas experiencias que estamos estudiando constituyen muy buenos insumos para pensar un modelo de gestión para la ciudad y nuestra área metropolitana”, se explayó Blanco, quien también mantuvo una reunión de trabajo sobre coordinación de políticas y proyectos entre municipios con los alcaldes de las comunas de Renca, Claudio Castro Salas; El Bosque, Manuel Zúñiga Aguilar; y Quinta Normal, Karina Delfino Musso.

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