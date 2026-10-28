La Capital | Zoom | actor

Christopher Lloyd, actor de "Volver al futuro", habló de su larga lucha contra las adicciones

El actor que interpretó a Doc Brown en la popular saga de los ochenta reveló esta parte de su historia en su autobiografía

28 de octubre 2026 · 09:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Christopher Lloyd junto a Michael Fox en la piel de sus emblemáticos personajes de Volver al futuro

Christopher Lloyd junto a Michael Fox en la piel de sus emblemáticos personajes de "Volver al futuro"

Christopher Lloyd, el actor de 88 años que alcanzó la fama mundial como el entrañable científico Emmett “Doc” Brown en la saga “Volver al futuro”, habló de su prolongada lucha contra las adicciones en su autobiografía recientemente publicada.

El libro se titula “A mi propio tiempo: memorias” (“In My Own Time: A Memoir” en el inglés original) y se lanzó el martes 27 de octubre en Estados Unidos. En el volumen, Lloyd reconstruye cómo comenzó su relación con la cocaína en la década de 1970 y de qué manera el consumo de distintas sustancias fue ganando terreno en su vida cotidiana.

Según relató, su primer contacto con la cocaína ocurrió en un club de comedia de Los Ángeles, cuando aceptó consumir con una mujer a la que acababa de conocer. “Eso fue todo lo que hizo falta. Me enganché casi de inmediato”, afirmó Lloyd en el libro.

Con el tiempo, el alcohol y la marihuana también se convirtieron en consumos problemáticos. Sin embargo, aseguró que nunca se presentó a trabajar en un escenario o frente a las cámaras bajo los efectos de ninguna de esas sustancias.

>> Leer más: "Volver al Futuro": a más de 40 años de su estreno, cuáles fueron las predicciones que se cumplieron

Un episodio violento, rehabilitación y sobriedad

Lloyd reveló que uno de los episodios más oscuros de su adicción se dio en 1983, antes de convertirse en Doc Brown, cuando la serie “Taxi”, en la que trabajaba, fue cancelada después de cinco temporadas. El actor narró que en aquel momento atravesaba una etapa de consumo intenso. Después de una discusión con su entonces pareja, mientras estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, golpeó las ventanas de la casa que compartían y terminó con heridas de gravedad.

“Lo siguiente que recuerdo es que estaba tirado en el piso de mi cocina, desangrándome, mientras los paramédicos me atendían”, relató. Más tarde supo que había perdido tanta sangre que necesitó una transfusión. Además, debió someterse a una cirugía y realizar fisioterapia para recuperar la movilidad de los dedos.

En 1993, después de trabajar con un psicólogo que lo ayudó a reconocer el daño que el consumo estaba provocando en su vida, Lloyd ingresó en un centro de rehabilitación en el que permaneció cinco semanas. El actor reconoció que atravesó varias recaídas antes de conseguir abandonar el consumo de manera definitiva, hace ya más de treinta años.

Noticias relacionadas
El Museo Diario La Capital se suma a la Noche de Museos Abiertos

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias

Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer protagonizan la nueva película de Netflix

En Netflix, una película mexicana de drama y desastres naturales llegó con toda

Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon en la nueva miniserie argentina de Netflix

Netflix reveló el trailer de la nueva serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna

Este sábado 31 de octubre tendrá lugar la primera edición del Festival de Stand Up en el Fontanarrosa

Festival de Stand Up en el Fontanarrosa: humor con entrada gratuita

Las más leídas

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Lo último

Hidrovía: la concesionaria VNA activó un plan de contingencia ante los riesgos de El Niño

Hidrovía: la concesionaria VNA activó un plan de contingencia ante los riesgos de El Niño

El diputado nacional Pablo Farías se reunió con empresarios pyme de Villa Constitución

El diputado nacional Pablo Farías se reunió con empresarios pyme de Villa Constitución

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

La policía arrestó al hombre de 53 años por una denuncia de lesiones leves en el microcentro de Rosario. En el operativo le secuestraron tres armas blancas

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video
El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?
Política

El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia
La Ciudad

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Rosario se prepara para Colectividades: ya montan las carpas en el Parque a la Bandera
La Ciudad

Rosario se prepara para Colectividades: ya montan las carpas en el Parque a la Bandera

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste
Policiales

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio
La ciudad

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

Las más leídas
Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Mala para Central: también ganó Argentinos Juniors y volvió a superarlo en la tabla anual

Mala para Central: también ganó Argentinos Juniors y volvió a superarlo en la tabla anual

Ovación
Murió la mamá de Lionel Scaloni
Ovación

Murió la mamá de Lionel Scaloni

Murió la mamá de Lionel Scaloni

Murió la mamá de Lionel Scaloni

Caruso Lombardi, del no a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Caruso Lombardi, del "no" a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Construcción ladrillo a ladrillo del Newells de Frank Kudelka para ir por un objetivo superador

Construcción ladrillo a ladrillo del Newell's de Frank Kudelka para ir por un objetivo superador

Policiales
Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video
Policiales

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior

La Ciudad
Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio
La ciudad

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

Rosario se prepara para Colectividades: ya montan las carpas en el Parque a la Bandera

Rosario se prepara para Colectividades: ya montan las carpas en el Parque a la Bandera

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño
La Ciudad

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares
Economía

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica
La Ciudad

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono
Economía

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas de EEUU, dijo un alto funcionario norteamericano
Información General

Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas de EEUU, dijo un alto funcionario norteamericano

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario
Política

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

El PRO volvió a diferenciarse del gobierno de Milei respecto de Brasil
Política

El PRO volvió a diferenciarse del gobierno de Milei respecto de Brasil

Ciberataque a tres mutuales santafesinas: investigan cómo desaparecieron más de $100 millones
La Región

Ciberataque a tres mutuales santafesinas: investigan cómo desaparecieron más de $100 millones

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza
Policiales

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño
La Ciudad

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño

Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa desmentida por un viejo posteo
Política

Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa desmentida por un viejo posteo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde
La Ciudad

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Bunge cerró su fábrica de fertilizantes y peligran 200 empleos
Economía

Bunge cerró su fábrica de fertilizantes y peligran 200 empleos

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps
La Ciudad

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps

La partera Dolly pagará una fianza millonaria tras su declaración indagatoria
La Ciudad

La partera Dolly pagará una fianza millonaria tras su declaración indagatoria

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero
Economía

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras
Economía

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras