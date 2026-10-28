Sarmiento no venderá entradas para el partido ante Central y solo recibirá a sus socios El Verde aclaró en un comunicado oficial que no habrá venta de tickets para el partido ante el Canalla, que se juega la pelea por el título de la tabla anual 28 de octubre 2026 · 15:00hs

Marcelo Bustamante Central visitará a Sarmiento en Junín sin la presencia de los hinchas canallas.

Rosario Central visitará a Sarmiento por la fecha 15 del torneo Clausura 2026, en un duelo que será clave para las esperanzas del equipo de Jorge Almirón de pelear por el título de la tabla anual y la clasificación a la Copa Libertadores. Por eso, desde el conjunto de Junín aclararon que no venderán entradas a no socios.

El Verde recibió a hinchas de River el pasado 14 de octubre en el partido postergado de la fecha 11, que finalizó con empate 1 a 1, y se vivieron incidentes en las tribunas del estadio Eva Perón que llevaron a sanciones de las autoridades.

Si bien en primera instancia habían anticipado que los hinchas canallas podrían viajar a Junín para la penúltima fecha de la fase regular del Clausura, que se disputará este viernes desde las 21.15, los incidentes con el Millonario modificaron los planes.

“En el partido ante Rosario Central solo podrán ingresar socios del club. No habrá venta de entradas”, confirmó Sarmiento en sus redes sociales.