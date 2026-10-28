La Capital | Zoom | show

Se estrena "Otro Show de Horror", una versión rosarina de un clásico del teatro musical

"The Rocky Horror Show", el clásico que revolucionó el teatro musical, tendrá una versión local con una puesta inmersiva

28 de octubre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Se estrena la versión rosarina de The Rocky Horror Show en La Usina Social 

Se estrena la versión rosarina de "The Rocky Horror Show" en La Usina Social 
Se estrena Otro Show de Horror, una versión rosarina de un clásico del teatro musical

Se estrena Otro Show de Horror, una versión rosarina de un clásico del teatro musical

“Una pareja convencional queda varada durante una tormenta y busca refugio en una misteriosa mansión. Allí, una comunidad de criaturas extravagantes la empujará a enfrentar aquello que más teme: sus propios deseos”. La premisa resulta familiar para quienes conocen "The Rocky Horror Show", el musical de culto que desde su estreno en 1973, desafió convenciones con una mezcla de terror, ciencia ficción, glam rock y una mirada provocadora sobre la sexualidad y el deseo. Ahora, esa historia llega a Rosario con "Otro Show de Horror", una reinterpretación libre e íntegramente rosarina.

Escrito y compuesto por Richard O’Brien, The Rocky Horror Show se estrenó en Londres el 19 de junio de 1973. Dos años después, en 1975, llegó a la pantalla grande bajo el título The Rocky Horror Picture Show. Desde entonces, la historia se convirtió en una obra de culto y fue retomada en distintas oportunidades en escenarios de todo el mundo. En Argentina, el musical tuvo su primera versión en 1975, en el Teatro Pigalle, su segunda versión en 1994 y en 2016 tuvo una nueva producción en el Teatro Maipo.

Ahora, The Rocky Horror Show suma un nuevo capítulo en su recorrido con la llegada de "Otro Show de Horror" a Rosario. Con una propuesta inmersiva de 360 grados, banda en vivo y traducción propia, el espectáculo tendrá su estreno el próximo 31 de octubre en La Usina Social (Jujuy 2844), con nuevas funciones previstas para el 8 y el 15 de noviembre.

La puesta cuenta con ocho actores en escena: Ezequiel Spolli, Angela Fernández Alcantara, Juan Manuel Bandando, Irina Petryszak, Lourdes Alvarado, Celeste Romero, Agustín Rosso y Juan Martín Casalino. A ellos se sumará una banda en vivo integrada por Martín Bilotta, Juan Ignacio Pozzi y Emiliano Alarcón, bajo la dirección de Mara Fernández.

>> Leer más: De Rosario a un musical en calle Corrientes: la historia de cómo Carolina llegó a "Anastasia"

La versión rosarina de un clásico de culto

La idea de llevar The Rocky Horror Show a un escenario rosarino surgió a partir de una experiencia previa. Varios de los integrantes del equipo habían trabajado juntos en "Y todo el jazz", un ensayo abierto del icónico musical Chicago que nació como tesis de Mara Fernández para la carrera de Dirección de la Escuela de Teatro y Títeres. Aquella experiencia sentó las bases para volver a reunirse y encarar una nueva producción. "Ya desde el hecho de poder hacer un musical siguiendo las lógicas de producción del teatro independiente, la experiencia nos impulsó a seguir", explicó Agustín Rossi, quien interpreta a Brad Majors en Otro show de horror, en diálogo con La Capital.

El espectáculo dura aproximadamente una hora y quince minutos y combina actuación, banda en vivo, acompañamiento vocal y coreografías, con las canciones traducidas al español. Pero la propuesta va más allá del formato tradicional de un musical: quienes asistan a La Usina Social se encontrarán con una puesta inmersiva de 360 grados. En lugar de una sala organizada en filas de butacas frente a un escenario, el público se ubica en el centro y la acción dramática se desarrolla a su alrededor.

"El público tiene un lugar mucho más activo. En un momento puede ocurrir una cosa en un rincón y después en el rincón contrario. Quienes están ahí ven lo que pasa de primera mano y, cuando la acción cambia de ubicación, eso implica todo un movimiento", detalló Rossi. Y agregó: "El espacio ofrece servicio de mesa también, entonces, mientras toman y disfrutan las delicias de la cocina de La Usina Social, se encuentran en medio del musical"

Quienes conocen The Rocky Horror Picture Show saben que los vestuarios son parte fundamental de su identidad y recrearlos en esta versión rosarina e independiente tuvo sus desafíos. "El vestuario y la escenografía se construyeron a todo a pulmón", contó Rossi. Para conseguir las prendas, hubo que buscar desde ferias de ropa usada y vintage hasta en el ropero de algún familiar. Por eso, la idea no era copiar exactamente los vestuarios originales, sino encontrar la manera de representar a cada personaje con su impronta.

Sin embargo, para Rossi, el atractivo de Otro Show de Horror va aún más allá de su música, su estética o su puesta en escena.

"Este musical tiene varias puntas por donde entrar", señaló. Una de ellas es el fenómeno que se generó alrededor de la obra, que con el paso de los años se convirtió en un musical de culto y dio lugar a una propia comunidad de seguidores. Sin embargo, el actor también destacó que no hace falta conocer de antemano el musical ni pertenecer a esa comunidad para disfrutar de la propuesta: "Esta obra en su momento fue muy rupturista, y lo sigue siendo, en todo lo que tiene que ver con la representación de la comunidad LGBT+ . Llevar estas escenas es movilizante y abre la mirada para quienes son parte del mundillo del teatro independiente y también para aquellos que están interesados en ver cómo adentrarse en eso".

>> Leer más: La ópera "Macbeth" debuta en el Teatro El Círculo con una rosarina como protagonista

El teatro musical en Rosario

Sin dudas, las apuestas por funciones de teatro musical en Rosario son cada vez más. A la llegada de producciones de Buenos Aires se suma el impulso de grupos independientes locales que se animan a crear o reversionar musicales, con artistas y equipos de producción íntegramente rosarinos. "Otro Show de Horror" se suma a ese movimiento, a pesar de las dificultades.

"Montar un musical implica una serie de dificultades distintas a las de una obra de teatro independiente tradicional", explicó Rossi. Los costos y la complejidad del montaje hacen que muchas veces sean espectáculos que se presentan en pocas funciones, a pesar de llevar meses de ensayo.

En ese sentido, el actor destacó que en Rosario hay muchos artistas dedicados al género. "Hay muchísima producción desde siempre, en cada sala que encuentres, cada espacio cultural, hay muchísima producción de teatro independiente y el teatro musical no se queda atrás", señaló.

Para Rossi, se trata de darle visibilidad a esas propuestas y reconocer que el teatro musical rosarino existe. "Que desde algunos lugares nos dediquemos a mirar cierto tipo de obras en espacios independientes no significa que no exista, o que el teatro musical empieza cuando llega una producción de Buenos Aires" , planteó.

>> Leer más: El Teatro El Círculo inaugura el Museo de la Ópera en sus catacumbas

Noticias relacionadas
El espectáculo Hello! El unplugged, que repasa el histórico show de MTV de Charly García, llega a Rosario el 21 de octubre.

El show que celebra el histórico MTV Unplugged de Charly García agrega una función en Rosario

BTS, el grupo musical de K-pop, llegó a Argentina

BTS llegó a Argentina para sus tres shows: todos los detalles de su visita

Tini Stoessel tuvo que cancelar un show en Miami

A minutos de salir al escenario, cancelaron el show de Tini en Miami: qué dijo la artista

El espectáculo Hello! El unplugged, que repasa el histórico show de MTV de Charly García, llega a Rosario el 21 de octubre.

"Hello!" llega a Rosario para celebrar el histórico MTV Unplugged de Charly García

Las más leídas

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Lo último

Se estrena Otro Show de Horror, una versión rosarina de un clásico del teatro musical

Se estrena "Otro Show de Horror", una versión rosarina de un clásico del teatro musical

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Si bien el agua no llegó a inundar el terreno, los productores ya retiraron más del 70 por ciento de los animales que se encuentran en el humedal

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Por Matías Petisce
El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace
Policiales

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Larvas de mosca para transformar residuos en un fertilizante agrícola

Por Luciano Venini, para La Capital
Agro

Larvas de mosca para transformar residuos en un fertilizante agrícola

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados
Politica

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Las más leídas
Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Newells sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Newell's sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Ovación
Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

Mala para Central: también ganó Argentinos Juniors y volvió a superarlo en la tabla anual

Mala para Central: también ganó Argentinos Juniors y volvió a superarlo en la tabla anual

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Policiales
Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

La Ciudad
Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Estudiantes secundarios de Rosario y todo el país podrán vivir un año de intercambio en Estados Unidos

Estudiantes secundarios de Rosario y todo el país podrán vivir un año de intercambio en Estados Unidos

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño
La Ciudad

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño

Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa desmentida por un viejo posteo
Política

Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa desmentida por un viejo posteo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde
La Ciudad

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Bunge cerró su fábrica de fertilizantes y peligran 200 empleos
Economía

Bunge cerró su fábrica de fertilizantes y peligran 200 empleos

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps
La Ciudad

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps

La partera Dolly pagará una fianza millonaria tras su declaración indagatoria
La Ciudad

La partera Dolly pagará una fianza millonaria tras su declaración indagatoria

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero
Economía

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras
Economía

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras

Duras críticas de un expresidente de Uruguay a Milei: Me preocupa su deriva psicológica tan desajustada
Política

Duras críticas de un expresidente de Uruguay a Milei: "Me preocupa su deriva psicológica tan desajustada"

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras
La Ciudad

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre
La Ciudad

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes
La Ciudad

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue
Política

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?
Salud

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?

El Presupuesto Participativo 2027 suma la transformación de grandes parques

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Presupuesto Participativo 2027 suma la transformación de grandes parques

Santa Fe está entre las provincias de Argentina con más médicos por habitante
La Ciudad

Santa Fe está entre las provincias de Argentina con más médicos por habitante

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche
Policiales

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche

Martín Rosúa: Con la reforma de seguridad, el Estado cumple con las víctimas y la sociedad
Política

Martín Rosúa: "Con la reforma de seguridad, el Estado cumple con las víctimas y la sociedad"

Uber y cuidacoches: dos temas polémicos encienden el Concejo
La Ciudad

Uber y cuidacoches: dos temas polémicos encienden el Concejo