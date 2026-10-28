Se estrena "Otro Show de Horror", una versión rosarina de un clásico del teatro musical

“Una pareja convencional queda varada durante una tormenta y busca refugio en una misteriosa mansión. Allí, una comunidad de criaturas extravagantes la empujará a enfrentar aquello que más teme: sus propios deseos ”. La premisa resulta familiar para quienes conocen "The Rocky Horror Show", el musical de culto que desde su estreno en 1973, desafió convenciones con una mezcla de terror, ciencia ficción, glam rock y una mirada provocadora sobre la sexualidad y el deseo. Ahora, esa historia llega a Rosario con "Otro Show de Horror" , una reinterpretación libre e íntegramente rosarina.

Escrito y compuesto por Richard O’Brien, The Rocky Horror Show se estrenó en Londres el 19 de junio de 1973. Dos años después, en 1975, llegó a la pantalla grande bajo el título The Rocky Horror Picture Show. Desde entonces, la historia se convirtió en una obra de culto y fue retomada en distintas oportunidades en escenarios de todo el mundo. En Argentina, el musical tuvo su primera versión en 1975, en el Teatro Pigalle, su segunda versión en 1994 y en 2016 tuvo una nueva producción en el Teatro Maipo.

Ahora, The Rocky Horror Show suma un nuevo capítulo en su recorrido con la llegada de "Otro Show de Horror" a Rosario. Con una propuesta inmersiva de 360 grados, banda en vivo y traducción propia, el espectáculo tendrá su estreno el próximo 31 de octubre en La Usina Social (Jujuy 2844), con nuevas funciones previstas para el 8 y el 15 de noviembre.

La puesta cuenta con ocho actores en escena: Ezequiel Spolli, Angela Fernández Alcantara, Juan Manuel Bandando, Irina Petryszak, Lourdes Alvarado, Celeste Romero, Agustín Rosso y Juan Martín Casalino. A ellos se sumará una banda en vivo integrada por Martín Bilotta, Juan Ignacio Pozzi y Emiliano Alarcón, bajo la dirección de Mara Fernández.

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La versión rosarina de un clásico de culto

La idea de llevar The Rocky Horror Show a un escenario rosarino surgió a partir de una experiencia previa. Varios de los integrantes del equipo habían trabajado juntos en "Y todo el jazz", un ensayo abierto del icónico musical Chicago que nació como tesis de Mara Fernández para la carrera de Dirección de la Escuela de Teatro y Títeres. Aquella experiencia sentó las bases para volver a reunirse y encarar una nueva producción. "Ya desde el hecho de poder hacer un musical siguiendo las lógicas de producción del teatro independiente, la experiencia nos impulsó a seguir", explicó Agustín Rossi, quien interpreta a Brad Majors en Otro show de horror, en diálogo con La Capital.

El espectáculo dura aproximadamente una hora y quince minutos y combina actuación, banda en vivo, acompañamiento vocal y coreografías, con las canciones traducidas al español. Pero la propuesta va más allá del formato tradicional de un musical: quienes asistan a La Usina Social se encontrarán con una puesta inmersiva de 360 grados. En lugar de una sala organizada en filas de butacas frente a un escenario, el público se ubica en el centro y la acción dramática se desarrolla a su alrededor.

"El público tiene un lugar mucho más activo. En un momento puede ocurrir una cosa en un rincón y después en el rincón contrario. Quienes están ahí ven lo que pasa de primera mano y, cuando la acción cambia de ubicación, eso implica todo un movimiento", detalló Rossi. Y agregó: "El espacio ofrece servicio de mesa también, entonces, mientras toman y disfrutan las delicias de la cocina de La Usina Social, se encuentran en medio del musical"

Quienes conocen The Rocky Horror Picture Show saben que los vestuarios son parte fundamental de su identidad y recrearlos en esta versión rosarina e independiente tuvo sus desafíos. "El vestuario y la escenografía se construyeron a todo a pulmón", contó Rossi. Para conseguir las prendas, hubo que buscar desde ferias de ropa usada y vintage hasta en el ropero de algún familiar. Por eso, la idea no era copiar exactamente los vestuarios originales, sino encontrar la manera de representar a cada personaje con su impronta.

Sin embargo, para Rossi, el atractivo de Otro Show de Horror va aún más allá de su música, su estética o su puesta en escena.

"Este musical tiene varias puntas por donde entrar", señaló. Una de ellas es el fenómeno que se generó alrededor de la obra, que con el paso de los años se convirtió en un musical de culto y dio lugar a una propia comunidad de seguidores. Sin embargo, el actor también destacó que no hace falta conocer de antemano el musical ni pertenecer a esa comunidad para disfrutar de la propuesta: "Esta obra en su momento fue muy rupturista, y lo sigue siendo, en todo lo que tiene que ver con la representación de la comunidad LGBT+ . Llevar estas escenas es movilizante y abre la mirada para quienes son parte del mundillo del teatro independiente y también para aquellos que están interesados en ver cómo adentrarse en eso".

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El teatro musical en Rosario

Sin dudas, las apuestas por funciones de teatro musical en Rosario son cada vez más. A la llegada de producciones de Buenos Aires se suma el impulso de grupos independientes locales que se animan a crear o reversionar musicales, con artistas y equipos de producción íntegramente rosarinos. "Otro Show de Horror" se suma a ese movimiento, a pesar de las dificultades.

"Montar un musical implica una serie de dificultades distintas a las de una obra de teatro independiente tradicional", explicó Rossi. Los costos y la complejidad del montaje hacen que muchas veces sean espectáculos que se presentan en pocas funciones, a pesar de llevar meses de ensayo.

En ese sentido, el actor destacó que en Rosario hay muchos artistas dedicados al género. "Hay muchísima producción desde siempre, en cada sala que encuentres, cada espacio cultural, hay muchísima producción de teatro independiente y el teatro musical no se queda atrás", señaló.

Para Rossi, se trata de darle visibilidad a esas propuestas y reconocer que el teatro musical rosarino existe. "Que desde algunos lugares nos dediquemos a mirar cierto tipo de obras en espacios independientes no significa que no exista, o que el teatro musical empieza cuando llega una producción de Buenos Aires" , planteó.

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