Miércoles a pleno sol en Rosario: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada estable, sin probabilidad de lluvias y con vientos leves que permitirán disfrutar de un ambiente primaveral ideal. 27 de octubre 2026 · 20:07hs

Virginia Benedetto / La Capital El cielo tendrá algunas nubes pasajeras, pero el tiempo estará muy agradable en la ciudad.

Tras una jornada fresca de martes, el tiempo en la ciudad de Rosario continuará mejorando de la mano de un paulatino ascenso de la temperatura. De acuerdo con los registros y proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 28 de octubre se presentará con excelentes condiciones para las actividades al aire libre.

El día comenzará con una temperatura mínima estimada en los 13º, lo que obligará a salir abrigados durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, con el correr de las horas y la presencia de un cielo parcialmente nublado, el sol ganará protagonismo y propiciará un marcado repunte en los termómetros.

Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 24°. Esta combinación de ambiente templado, baja humedad y ausencia total de precipitaciones (con un 0% de probabilidad de lluvias) consolidará una típica jornada de plena primavera en la Cuna de la Bandera.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables con vientos leves de direcciones variables, anticipando la llegada de un tramo de la semana que continuará sin sobresaltos meteorológicos inmediatos.