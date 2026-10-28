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Central: sin Ibarra, el plan del técnico Almirón apunta a aquello que ocurrió en Tucumán

Como ante Atlético, el volante central no estará presente y el DT volvería a cambiar el esquema, con el ingreso de un delantero. ¿Cantizano o Julián Fernández?

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

28 de octubre 2026 · 14:10hs
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Julián Fernández ingresó de buena forma en los últimos partidos y por ahí tiene alguna chance como titular.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Julián Fernández ingresó de buena forma en los últimos partidos y por ahí tiene alguna chance como titular.

En Central los resultados vienen acompañando y en ese contexto las sensación es que Jorge Almirón no se expondrá a modificaciones sustanciales en equipo, salvo que las circunstancias obliguen a ello. De cara al partido ante Sarmiento de Junín sí el DT se verá en la obligación de meter un cambio.

No fue una buena noticia en Central la quinta amarilla que sumó Franco Ibarra en el choque contra Huracán. Es que no es una baja cualquiera, sino que se trata de un futbolista titular, que acostumbra a mostrar un gran rendimiento partido a partido.

Ibarra se había reincorporado al equipo justo en el encuentro frente al Globo, ya que venía de estar ausente en Tucumán, frente a Atlético, por una molestia muscular. A ese antecedente hay que remitirse para ver por dónde irá la decisión de Almirón para suplir esta nueva ausencia del volante central.

¿Mismo plan que en Tucumán?

Fue tan reciente eso que sucedió que todo hace pensar que el plan será el mismo que el que puso en práctica hace un par de semanas en el norte del país. Y si eso ocurre, habrá lugar para un nuevo cambio de esquema.

Alan Rodríguez jugaría en el anillo central junto al chileno Vicente Pizarro. El canalla cambiaría otra vez el esquema.

Alan Rodríguez jugaría en el anillo central junto al chileno Vicente Pizarro. El canalla cambiaría otra vez el esquema.

De darse así, Alan Rodríguez volverá a la posición de volante central, junto a Vicente Pizarro, una función que conoce muy bien y que es una de las que mejores le sienta.

>>Leer más: Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

En Tucumán hizo un buen partido sobre todo en el complemento, cuando el chileno Pizarro tuvo más libertad de movimientos. Ahí, Alan Rodríguez se transformó en el 5 más posicional y no sólo fue efectivo en la contención (ante un Atlético Tucumán que atacó poco y nada), sino que pudo distribuir con criterio.

La predisposición de Alan Rodríguez

“Me adapto a la función que sea y en base a lo que el equipo necesite. Siempre estoy a disposición”, reflexionó el ex-Argentinos Juniors tras la victoria ante Huracán, cuando fue consultado sobre la posibilidad de que en Junín le toque volver a jugar como lo hizo en Tucumán.

Y si eso se da de esa forma, la duda está en quién será el elegido por el técnico para ingresar por Ibarra. La lógica le da la derecha al juvenil Giovanni Cantizano, porque fue quien actuó desde el arranque contra el Decano, pero no habría que descartar a Julián Fernández, quien viene de algunos ingresos más que importantes. Hace poco se recuperó de una lesión muscular, pero Almirón ya lo ve con el ritmo suficiente como para ir desde el arranque. Es una posibilidad concreta.

>>Leer más: Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

El probable de Central

De esta forma, el probable de Central para jugar en el Eva Perón de Junín sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Alan Rodríguez y Vicente Pizarro; Julián Fernández o Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

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