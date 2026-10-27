La víctima fue identificada en el policlínico San Martín, donde los médicos advirtieron que tenía heridas de bala en la cabeza y el tórax

Crimen en la zona noroeste de Rosario: mataron a balazos a un hombre de 32 años.

Un hombre de 32 años fue asesinado esta tarde en la zona noroeste de Rosario. El crimen ocurrió cerca de las 15.30 y la víctima fue ingresada a un hospital con heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

El homicidio ocurrió la tarde del martes en Juan B. Justo al 8500, en el límite entre los barrios Fisherton y La Bombacha. La víctima fue identificada como Diego Maximiliano Flores.

De acuerdo a la información preliminar, el hombre fue llevado en un vehículo particular al policlínico San Martín. Allí los médicos confirmaron que había ingresado ya fallecido y advirtieron heridas de bala en la zabeza y el tórax.

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Según información proporcionada por el Ministerio de Seguridad de la provincia, testimonios recavados en el lugar dieron cuenta de un conflicto entre vecinos que incluyó amenazas y escaló a mayores en las últimas horas.

En ese marco la policía demoró a dos personas, identificados como Brian Alejandro P., de 26 años, y Claudio Ezequiel P., de 28 años. Por el momento no trascendió información que vincule a los aprehendidos con el homicidio.