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Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares

El staff técnico del organismo aprobó la tercera revisión del acuerdo crediticio con el gobierno de Javier Milei. Recomendó más ajuste y acelerar privatizaciones

27 de octubre 2026 · 21:41hs
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Caputo y Georgieva. El ministro pasó un nuevo examen y espera un nuevo desembolso.

Caputo y Georgieva. El ministro pasó un nuevo examen y espera un nuevo desembolso.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que el staff del organismo alcanzó un acuerdo técnico con el gobierno en la tercera revisión del programa de financiamiento para Argentina. Una vez que lo apruebe el directorio, se abre la posibilidad de un nuevo desembolso por u$s 900 millones.

El Fondo destacó que “las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado siguen respaldando la desinflación y las mejoras en la posición externa de Argentina, con una acumulación de reservas que supera los compromisos del programa”.

Desde el organismo celebraron que las reservas internacionales netas superaron la meta de finales de junio en aproximadamente u$s 4.000 millones. Además, marcaron como positivo el récord de exportaciones y las inversiones del Rigi que, según su visión, deberían impulsar "el crecimiento y la creación de empleo con el tiempo".

Los ajustes que vienen

Hacia adelante, el paquete de políticas acordadas se apoya en cuatro ejes: la política fiscal, la política monetaria, las reservas/estrategia de financiamiento y las reformas estructurales.

En cuanto a la primera variable, se apunta a un superávit primario similar al proyectado para todo 2026, equivalente al 1,6% del PBI. Desde el Fondo resaltaron la importancia de "la disciplina en el gasto", aunque aclararon que hay que proteger el gasto en infraestructura y servicios sociales.

Sobre la política monetaria, se prevé la permanencia del esquema de agregados monetarios, con la desaceleración de la inflación como obsesión primordial. En paralelo, se habló de preservar la flexibilidad del tipo de cambio dentro del sistema de bandas cambiarias y "continuar con los esfuerzos" para remonetizar la economía y fortalecer el canal del crédito.

Respecto del financiamiento, el FMI apoyó la estrategia anunciada por el equipo de Luis Caputo, que prevé operaciones en el mercado de capitales nacional, préstamos de organismos e ingresos por privatizaciones. "Las autoridades acordaron mantener la disposición para acceder a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan y activar líneas de crédito contingentes según sea necesario", dijo la institución que comanda Kristalina Georgieva sobre la posibilidad de un nuevo endeudamiento en los mercados globales.

Por último, el ítem de las reformas contempla "la profundización de los mercados de capitales nacionales, la ampliación del acceso a financiación a largo plazo, la facilitación de la ejecución de inversiones estratégicas en el marco del RIGI y el impulso de las concesiones de infraestructura recientemente adjudicadas".

"Una vez concluidas las medidas acordadas restantes, se prevé que la tercera revisión se presente al Directorio Ejecutivo del FMI para su consideración a principios de diciembre", aseguró el organismo.

Mercados en calma

Luego del sacudón del lunes, cuando a la incertidumbre local se sumó el efecto de las elecciones en Brasil, el mercado financiero argentino recuperó algo de clama. El martes, el dólar cayó desde niveles récord en todos los segmentos del mercado cambiario. La cotización mayorista bajó ayer a $ 1.538 y cortó con siete jornadas consecutivas en alza.

El blue, no obstante, se mantuvo en su máximo nominal y amplió la brecha con el oficial. En Rosario cerró a $ 1.591 para la venta en Rosario.

Por segunda jornada consecutiva, el Banco Central (BCRA) cerró la rueda sin compras en el mercado de cambios. Sin embargo, a diferencia del lunes, la demanda de cobertura perdió intensidad. El volumen negociado bajó de u$s 735,2 millones a u$s 429,9 millones, Las reservas aumentaron u$s 99 millones, por factores de valuación financiera.

Los bonos soberanos argentinos en dólares rebotaron aunque el riesgo país, medido por JP Morgan se mantuvo arriba de los 750 puntos básicos. Pese al rebote, los bonos todavía no logran revertir las pérdidas recientes, en un escenario en el que confluyen factores domésticos y una mayor volatilidad internacional. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas locales continúa condicionando las cotizaciones, mientras que el deterioro del clima financiero regional incrementa la presión sobre los activos argentinos.

Sobre el final de la jornada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que el staff del organismo alcanzó un acuerdo técnico con el gobierno en la tercera revisión del programa de financiamiento para Argentina. Una vez que lo apruebe el directorio, se abre la posibilidad de un nuevo desembolso por u$s 900 millones.

El Fondo destacó que “las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado siguen respaldando la desinflación y las mejoras en la posición externa de Argentina, con una acumulación de reservas que supera los compromisos del programa”.

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