Quién es Noah Wyle, el actor de 55 años elegido el hombre más sexy del mundo

Uno de los médicos más famosos de la televisión, protagonista de “The Pitt” y “ER”, recibió el nombramiento por parte de la revista People

El actor Noah Wyle, protagonista de "The Pitt", fue elegido como el hombre más sexy del año por la revista People

Durante gran parte de su carrera, Noah Wyle fue sobre todo conocido por interpretar al entrañable doctor Carter en “ER”. En 2025, estrenó una nueva serie situada en el universo de los dramas médicos: “The Pitt” , la cual se convirtió en una de las favoritas del público y de la crítica, y puso al actor nuevamente en el centro de la atención pública.

Además de ganar premios Emmy, Globos de Oro y SAG por su interpretación como el Dr. Robby, esta nueva etapa al frente de “The Pitt” (de la cual también es creador, productor y guionista) le valió un reconocimiento inesperado: a los 55 años, fue nombrado como “El hombre más sexy de 2026” por la Revista People.

El camino de Wyle hacia este momento de éxito y distinciones varias no fue sencillo ni lineal. Después de una participación en “Cuestión de honor”, el clásico de 1992 dirigido por Rob Reiner (con los protagónicos de Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore), Noah quedó seleccionado con apenas 22 años para ser parte del elenco de “ER”, donde compartió elenco con George Clooney, Juliana Marguiles y muchos más.

El drama médico pionero del género, producido por Steven Spielberg en sus comienzos, se convirtió en una de las ficciones más vistas y celebradas de la historia de la televisión estadounidense. Su rol como el Dr. John Carter le permitió a Wyle un crecimiento sólido en su carrera y hasta llegó a ser uno de los actores mejores pagos del rubro.

En 2009, dejó la serie y no todo fue color de rosas. En lugar de continuar en el universo del drama, las propuestas que le llegaron estuvieron vinculadas a géneros no tan legitimados por la crítica como la aventura y la ciencia ficción: fue protagonista de la saga “The Librarian”, y participó en la series de televisión “Falling Skies” (2011–2015) y “Leverage: Redemption” (2021-).

“Bueno, no quiero convertir esto en una historia triste, pero prácticamente gasté todo lo que había ganado y conseguido gracias a ER”, contó a la revista GQ. “Hace un par de años había reducido mis recursos al mínimo, hasta el punto de que trabajaba por el dinero, por la experiencia y por la necesidad de tener un empleo”, explicó.

La situación llegó a ser tan complicada que Wyle incluso consideró vender su valiosa colección de cartas de béisbol para pagar las cuentas. En 2020, además, puso su casa a la venta durante un breve período, aunque finalmente retiró el anuncio.



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“The Pitt” y el regreso triunfal de Noah Wyle

La trayectoria del actor dio un nuevo giro con “The Pitt”, la serie que el propio Noah gestó junto a otros dos viejos conocidos del universo de “ER”: R. Scott Gemmill (fue guionista y productor durante varios años en “ER”) y John Wells (showrunner de “ER”). De hecho, esta nueva propuesta surgió después de un intento fallido (obturado por una negativa de cesión de derechos por parte de Michael Crichton) de hacer una secuela hecha y derecha de la exitosa ficción de los noventa.

El cambio de planes generó alguno mucho mejor que una continuación de aquel éxito. Se sacó de encima el peso de contentar a distintas generaciones de fanáticos, y construyó algo de cero: una ficción con identidad y ritmo propios, que se convirtió en un éxito total.

En “The Pitt”, Wyle interpreta al doctor Michael “Robby” Robinavich, un médico experimentado que lidera el servicio de urgencias de un hospital público de la ciudad de Pittsburgh. Según contó el actor, la idea para esta nueva serie surgió después de dos hechos clave de los últimos años: la pandemia de Covid-10 y el histórico paro conjunto de guionistas y actores en Hollywood en 2023.

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Ante esto, Noah encaró el proyecto con la voluntad de homenajear el heroico trabajo diario de los trabajadores de la salud pública, y de generar oportunidades de trabajo para sus colegas en la ciudad de Los Ángeles (donde cada vez se filma menos). Su actuación como Robby le valió numerosos reconocimientos, entre ellos dos premios Emmy, un Critics Choice Award, un Globo de Oro y un Actor Award. La temporada tres se estrenará en enero de 2027 en HBO Max, donde se pueden ver las dos ya estrenadas.

Así, después de atravesar una etapa de incertidumbre profesional tras el final de “ER", el actor volvió a consolidarse como una de las figuras más destacadas de la televisión. Ahora, con el título otorgado por People, también suma una distinción que, según admitió con humor a la revista, fue motivo de bromas familiares.

La reacción de la familia

Noah Wyle está actualmente casado con Sara Wyle, con quien tiene a su hija Frances, de once años. El actor tiene otros dos hijos mayores, Owen (24 años) y Auden (21 años), fruto de su matrimonio anterior con Tracy Warbin. “Mi hija simplemente dijo: ‘No puede ser, no puede ser’. Creo que se va a pasar los próximos 50 años cargándome por esto. Sin duda, mis amigos y mi familia me van a gastar bastante”, contó el actor sobre la reacción de su entorno al reconocimiento de People.

En cambio, su mujer Sara recibió la noticia con mucho entusiasmo. Según relató Wyle, fue ella quien lo convenció de aceptar el reconocimiento. “Ella es la razón por la que lo acepté, porque le encantó que esto confirmara su buen gusto. Ella cree que soy una buena persona y que mi manera de ser, así como mi forma de ejercer la paternidad y de ser marido, merecen ser destacadas. Así que pensé: bueno, si vos lo decís…”.

En cuanto a su propia reacción, Wyle confesó que al principio creyó que se trataba de una broma: “Ni en un millón de años pensé que me iban a conceder un honor como este”.