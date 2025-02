Melina Lezcano contra La China Suárez: "Me adoptó dos perros y nunca más supe donde están"

A pesar de que la China Suárez siempre se mostró como una ferviente defensora de animales, en esta ocasión las acusaciones se centran en la actitud de la ex Casi Ángeles . “La China tiene un montón de perros. A mí me adoptó dos y nunca más supe donde están ”, aseguró Melina en su video de TikTok

Las acusaciones de Melina Brizuela contra La China Suárez

“Todos hablan de quién le metió los cuernos a quién, que hace cuánto que están, hace cuánto que no están.... A mi sólo me preocupa una cosa: la cantidad de perros que esta gente se ha comprado a lo largo de los años”, comenzó Melina.

Luego acusó directamente a la novia actual de Mauro Icardi: Melina aseguró que la actriz le había adoptado dos perros de los cuales nunca más tuvo ninguna noticia. “La China tiene un montón de perros. A mí me adoptó dos y nunca más supe donde están”, detalló.

“Viven viajando de acá para allá, muestran al salchicha y al pomeranian que se compran pero después dejan de aparecer cuando les dejaron de ser tiernos", arremetió la ex Agapornis contra los mediáticos.

En tono insistente y enojado la cantante preguntó: ”Estos animales, ¿quién los tiene? ¿Quedarán metidos en este quilombo también?”

Horas más tarde Melina publicó un segundo video y profundizó el motivo de sus reclamos para evitar cualquier tipo de malentendidos. “Hay unos en un país, otros en el otro. ¿Por qué siguen comprando tantos perros ? Y me preocupo por los animales, no me interesa hacer fama de pelotudeces, lo hubiese hecho seis años atrás”, agregó Brizuela.

Los picantes comentarios de Melina Brizuela

Incluso en los comentarios de su video Melina respondió a sus seguidores y ofreció más detalles sobre la adopción de sus perros por parte de La China Suárez.

Relató una serie de eventos trágicos y confusos sobre los animales de La China, como la muerte de un bulldog francés en la pileta, la adopción de un pug y la cría inesperada de una de sus mascotas. Según Melina, después de esto, La China Suárez dejó a los perros en una guardería pero nunca volvió a saber nada de ellos. La cantante aseguró que la actriz le dijo que los dejo allí "porque se portaban mal".

captura ahogado.jpeg Melina Brizuela en los comentarios de su video

captura se portaban mal.jpeg Melina Brizuela en los comentarios de su video

Cuando una de sus seguidoras le comentó acerca del escándalo sobre las imágenes de Mauro Icardi cazando animales, Melina respondió "De ese hombre no me sorprende nada. Me llama la atención de La China que sé que amaba a los animales (por lo menos eso creí cuando me adopto 2) que no se donde están".