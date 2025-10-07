Netflix: una escalofriante serie que es furor y está basada en una historia real

"Monstruo: La historia de Ed Gein" llegó hace unos días a la plataforma y rápidamente se posicionó entre lo más visto a nivel global

Es la tercera saga de la antología "Monstruo", tras las historias de Jeffrey Dahmer y de los hermanos Menéndez

Netflix volvió a apostar por el terror psicológico y los crímenes reales con el estreno de “Monstruo: La historia de Ed Gein” , una nueva entrega de su exitosa serie antológica que narra la vida del asesino serial que inspiró a clásicos del cine como “Psicosis”, “El silencio de los inocentes” y “La masacre de Texas”.

Edward Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Plainfield, Wisconsin (EE.UU.), en el seno de una familia disfuncional. Su madre, Augusta, lo crió bajo un estricto fanatismo religioso, mientras que su padre era alcohólico y violento. Tras la muerte de sus padres y de su hermano, Gein quedó completamente aislado, lo que marcó el inicio de una vida de desequilibrio y horror.

Lejos de ser recordado por la cantidad de víctimas, Ed Gein se hizo infame por lo que hacía con los cuerpos , tanto de las personas que asesinaba como de los cadáveres que desenterraba de un cementerio cercano.

En noviembre de 1957, la desaparición de Bernice Worden, dueña de una ferretería local, llevó a la policía a la casa de Gein. Lo que encontraron dentro se convirtió en uno de los hallazgos más estremecedores de la historia criminal estadounidense: máscaras hechas con piel humana, cráneos convertidos en tazas y lámparas, asientos y cinturones de piel, órganos conservados en frascos y un “traje de mujer” confeccionado con restos humanos.

Las investigaciones revelaron que Gein había asesinado a Bernice Worden y a Mary Hogan, una tabernera desaparecida años antes, y que además saqueaba tumbas para fabricar objetos y prendas con restos humanos.

Una serie que combina crímenes y terror psicológico

La tercera temporada de la antología “Monstruo” continúa la línea de las anteriores entregas creadas por Ryan Murphy y Ian Brennan. Tras el éxito de “Monster: La historia de Jeffrey Dahmer” (2022) y “Monsters: La historia de Erik y Lyle Menéndez” (2024), Netflix vuelve a explorar la mente de uno de los criminales más perturbadores de Estados Unidos.

Ambientada en el pueblo natal de Gein, Plainfield, la trama sigue los eventos más impactantes de su vida y los orígenes de su locura.

El elenco está encabezado por Charlie Hunnam (en el rol de Ed Gein), Laurie Metcalf (Augusta Gein), Tom Hollander (Alfred Hitchcock) y Suzanna Son, entre otros.

La nueva entrega no solo reconstruye los crímenes de Ed Gein, sino que también explora su mente, marcada por la represión, la obsesión materna y la soledad. Una historia que, más de seis décadas después, sigue estremeciendo por su brutalidad y por la influencia que tuvo en la cultura del terror moderno.

“Monstruo: La historia de Ed Gein” ya está disponible en Netflix y se perfila como uno de los estrenos más impactantes del año para los amantes del true crime y las historias basadas en hechos reales.

El tráiler oficial de “Monstruo: La historia de Ed Gein”