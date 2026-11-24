El prestigioso cocinero y exconcejal estuvo en "Más Cerca", con Florencia O'Keeffe, donde habló de los momentos difíciles de su vida, de la pareja, y del presente "feliz" que construyó "con sacrificio"

El reconocido chef y exconcejal Marcelo Megna compartió detalles de su extensa trayectoria y su vida personal en el programa "Más Cerca", conducido por Florencia O'Keeffe . Durante la entrevista, contó que nació en la casa de sus abuelos, en calle Entre Ríos al 3300 y dio detalles de cómo fue la vida en una familia de "laburantes". También hizo referencia a la pareja, a los "sacrificios" que tuvo que hacer para "llegar" lejos y cómo lo afecta el paso del tiempo.

Sus inicios en la gastronomía están ligados directamente a su hermano Guillermo Megna , ya fallecido, quien tras vivir en Nueva York y trabajar en restaurantes regresó a Rosario con la idea de abrir su propio local. Si bien Megna estudiaba medicina en la universidad, las dificultades económicas y los largos trayectos lo llevaron a dejar la carrera y finalmente acompañó a Guillermo en su primer gran proyecto.

Aunque se considera feliz en la cocina, aseguró: "Me hubiera encantado ser médico. Amo la medicina" . Megna se recibió de radiólogo y cursó enfermería en la Cruz Roja, y aunque esos caminos parecen alejados de la gastronomía, el siente que tienen puntos en común: "Hay una vocación de servicio" que "me acompaña hasta hoy", dijo.

El camino en la cocina comenzó en el restaurante de su hermano, era La Belle Époque . Luego, obtuvo la concesión del histórico y prestigioso Mercurio , en la Bolsa de Comercio, en los años 80.

Allí, Megna se encargó inicialmente de la dirección del salón. Con nostalgia, rememoró el "glamour", de esos tiempos, una época de elegancia y distinción que, a su parecer, "ha desaparecido" de la gastronomía rosarina.

También habló de sus experiencias en distintas parte del mundo.

El arte de cociner, la política y la pareja

La dedicación a su profesión fue tal que Marcelo Megna reconoció haber pasado 44 años "de pie", lo que le dejó algunas secuelas físicas. Esta pasión, según contó, lo llevó a no formar una familia tradicional, priorizando el aprendizaje y los viajes. "Nunca lo deseé", dijo sobre tener hijos o una pareja estable porque "amaba profundamente" mi trabajo.

Su primera incursión en la política, tal cual lo mencionó, se dio a través de su profesión, con la fundación Rosario Cocina Ideas donde generó vínculos con intendentes como Bienner, Lifschitz y Mónica Fein, del socialismo.

En realidad Megna fue siempre radical. Se afilió al radicalismo en 1983, tras conocer al presidente Raúl Alfonsín, y fue electo concejal con más de 20.000 votos, remarcando que su labor política no era solo de cocinero, sino que "hace 20 años que milito con este tema de la gastronomía en la parte más vulnerable de nuestra ciudad".

El 2016 fue un punto de inflexión para Megna, cuando "siendo la cara" de una marca gastronómica, según dijo, terminó públicamente involucrado en un caso de intoxicación masiva en un evento de la UNR.

En Más Cerca contó su posición sobre el polémico tema y afirmó que se sintió "aterrado".

Durante la charla, Marcelo Megna habló de los momentos más complicados pero siempre con una mirada alentadora: "No sabía cuán feliz iba a llegar a ser", expresó.