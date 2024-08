Marley sobre la denuncia de corrupción de menores: "Todo es falso, todo es mentira"

Marley, quien en este momento se encuentra siendo la cara visible en Survivor, por la pantalla de Telefe, habló de la situación en la que se encuentra tras la denuncia: “Yo no estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada, de mi sexualidad, ni nada. Ésto me pone incómodo. Te fuerzan a tener que hablar de algo de lo que yo normalmente no hablo. Porque es mi vida privada y así lo decidí”, y dio más detalles del vínculo que sostuvo durante años con el denunciante: “ Él se mudó a Estados Unidos en 2002. Yo lo acompañé un montón de veces en distintas cosas. Tanto es así que el se casó y yo conocí al marido. Hemos ido a cenar. Tuvimos un muy buen vínculo 23 de los 25 años ”.

>> Leer más: Qué dijo Marley sobre la denuncia que lo acusa de corrupción de menores

Denuncia a Marley.mp4

Marley: “Me pidió una cifra gigante en dólares para que lo ayudara”

El conductor sostuvo que los conflictos comenzaron durante 2022, mientras Molina estaba en Estados Unidos: “Todo era genial. Hasta que un día se comunica conmigo en el año 2022. Y me dice que está lleno de deudas. Que estaba en un momento económico muy malo. Que necesitaba mi ayuda y me pidió una cifra gigante en dólares para que lo ayudara”, ante el pedido el conductor afirma que no pudo ayudarlo: “Yo no estaba en un momento económico de mucha soltura. No tenía plata en ese momento. Le dije que no podía, que si más adelante llegaba a suceder que tenía más plata yo no tengo problema en ayudar, pero en ese momento no podía. No le cayó muy bien eso y como que la relación se enfrió”.

De acuerdo a la versión de Marley, luego de no poder responder al pedido de ayuda económica, Molina lo extorsionó. “Tengo todas las pruebas grabadas, presentadas con escribano para presentar a la Justicia. La verdad que en ese momento me sorprendió porque yo dije, qué es lo que puede contar. Si los dos éramos adultos, no pasó nada grave. Siempre nos llevamos bien. Debe querer hablar de mi sexualidad”. Ante esa posibilidad, agregó: “25 años atrás me hubiera preocupado un poco más. Era otra Argentina, era otro mundo. Pero en 2024 que venga a hablar de mi sexualidad me parece una tontera. Me extrañó muchísimo lo que estaba pasando y hasta ahí llegué. Nunca me imaginé en mi vida que su desesperación económica podía ser tanta como para llegar a hacer una denuncia como la que hizo. Con un montón de falsedades”, y reafirmó: “Todo es falso. Todo es mentira”.

>> Leer más: Denunciaron a Marley por supuesta corrupción de menores

La casa donde se conocieron

Con el objetivo de marcar presuntas incongruencias en el relato del denunciante, Adrián Alfredo Molina, Marley relató dónde y cómo se conocieron: “Puedo dar un ejemplo para mostrar que es mentira todo lo que dice. Él dice que en 1996 me conoce personalmente y que va a mi casa en Don Torcuato, en un barrio cerrado. Que ahí nos conocimos personalmente. Yo compré el terreno en 1998. Tengo el título ahí del momento en que firme la compra del terreno. En 1998. La casa se construyó durante todo el 98´ y recién me mudé en el 99´. Y nosotros nos conocimos en 1999. Él ya tenía 20 años. Todo es así”.

Denuncia a Marley 02.mp4

Marley hará una denuncia penal

Consultado por la mesa, el conductor confirmó que realizará una denuncia penal contra Molina. “Del mismo modo que me están forzando a contar todas estas cosas innecesarias, también me fuerzan a hacer una denuncia penal. Porque si no cualquiera sale y dice cualquier pelotudez y vos tenés que bancártela. Hacen una denuncia con todo un delirio de cosas, todo fantasioso”.

Tras la presentación espontánea que realizó durante la mañana del miércoles ante la Justicia, Marley sostuvo: “Los abogados se presentaron, entregaron el escrito y ahora estamos en estos días presentando todas las pruebas para que la Justicia pueda ya tomar una decisión rápida al respecto. Para que vea que todo es incongruente lo que dijo, lo que puso. Ni las fechas, ni nada coincide con las escrituras, con los escribanos. No es que llevo un papelito escrito a mano”.

Sobre el final de la nota, Marley afirmó: “Ojalá que esto en la Justicia se resuelva rápido y se pueda demostrar con datos concretos que todo es una mentira y terminar con esta pesadilla. Poder concentrarme nuevamente en mi hijo y en Milenka que la estoy esperando”.