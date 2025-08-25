María Julia Oliván tras el accidente: "Estoy de regreso de la muerte"

La periodista volvió a su casa después de las operaciones por el accidente doméstico con una estufa que le provocó quemaduras en el 25 % de su cuerpo

La periodista María Julia Oliván regresó a su casa, tras pasar 70 días internada por un accidente doméstico con una estufa que le provocó quemaduras en el 25 % de su cuerpo.

La periodista se emocionó al contar cómo continúa su salud: “Es lindo porque estoy con mi familia, pero es incómodo porque no están asistiéndome. Tengo heridas en la pierna y estoy molesta todo el tiempo".

Oliván aseguró su alta definitiva "recién va a ser en dos años. Es una internación domiciliaria, tengo que ponerle mucha garra. Estuve 57 días sin salir de la cama".

En "Oveja Negra", su programa de streaming de Border Periodismo, ya había hecho referencia al accidente. "Me prendí fuego, básicamente. Estoy de regreso de la muerte o algo parecido. El bidón de bioetanol explotó en mi pierna".

Sobre su futuro laboral, la periodista contó que irá evaluando los proyectos a medida que se vaya recuperando. “Me estaba preguntando qué hacer con la obra de teatro, pensaba hacer un video podcast de lo que viví. Hay programas nuevos que van a salir en Border", evaluó, y señaló que por el momento tiene que guardar reposo y cuidar las heridas: "Estoy llena de gasas, de cremas, de ungüentos".

La periodista agradeció las muestras de afecto. “Cayeron mis amigos de la secundaria, amigos que me quieren, gente desconocida que me traía rosarios, colegas, mi vieja, mi hermana, mis suegros, mi marido", indicó.

Y sentenció: "No tuve miedo a la muerte, al dolor sí”.