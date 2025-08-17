"Un día volví a caminar": la felicidad de María Julia Oliván a dos meses de su accidente La periodista María Julia Oliván dio sus primeros pasos a dos meses del accidente que la dejó con quemaduras graves y múltiples cirugías 17 de agosto 2025 · 12:37hs

María Julia Oliván, que se recupera tras prenderse fuego con una estufa de etanol en junio, se mostró de pie y con ayuda de un andador:

María Julia Oliván compartió un momento conmovedor este sábado: después de dos meses de internación por quemaduras que afectaron al 25 % de su cuerpo, la periodista dio sus primeros pasos asistidos por el equipo médico. “Fue emocionante haberlo logrado”, expresó a través de un video que publicó en sus redes sociales.

En las imágenes se la muestra levantándose de la cama con la ayuda de una kinesióloga y sosteniéndose con un andador. “Sentí como toda la sangre se volvió hacia su peso de gravedad. Conocí el sector de kinesiología del Hospital Alemán”, detalló, y añadió que ocurrió una semana después de haber iniciado las sesiones de rehabilitación.

Ya de pie y en bata de hospital, Oliván reconoce sentirse mareada: “Perfecto”, dice la kinesióloga mientras ella se mantiene en equilibrio. Luego, con tono espontáneo, agregó: “Me pica toda la pierna”, en referencia a las secuelas que trascienden lo físico, mientras el personal médico la asistía pacientemente.

Este avance forma parte de un recorrido lleno de dolor y esfuerzo. En distintas publicaciones previas, la periodista relató que pasó por varias intervenciones quirúrgicas —entre 14 y 16 según la etapa de la recuperación— y que continúa internada en el Hospital Alemán, donde transita su rehabilitación entre frustraciones, dolores intensos y el consuelo de sus afectos.

El video de María Julia Oliván Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)