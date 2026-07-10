La Capital | Shakira

¿El secreto de la juventud eterna de Shakira? Qué es el adrenocromo, una sustancia polémica

Volvió a circular el rumor sobre la "poción" milagrosa que usan los famosos para no envejecer. Las teorías conspirativas sobre el origen de este compuesto

10 de julio 2026 · 12:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
Todas las miradas están puestas sobre el rostro juvenil y la energía de la colombiana Shakira 

Todas las miradas están puestas sobre el rostro juvenil y la energía de la colombiana Shakira 

La cantante colombiana Shakira no para y, en cada aparición, se ve cada vez más joven. La estrella, que cantó su éxito "Dai Dai" en la ceremonia de apertura en el Estadio Azteca y no se pierde un solo partido del Mundial, será además una de las figuras centrales del show del entretiempo en la final del campeonato, en un espectáculo que la reunirá con Justin Bieber, Shakira, BTS. Seguida a donde vaya por cámaras de todo el mundo, los cambios en su rostro no pasan desaparecidos, al igual que su vitalidad y energía. Por eso no tardaron en aparecer comentarios de todo tipo sobre los "recursos" a los que está recurriendo la estrella colombiana que en unos meses cumplirá 50 años. Entre las teorías que se desplegaron en la última semanas reapareció el adrenocromo. ¿Qué es realmente esta sustancia? ¿Se usa o usó alguna vez para "retroceder" el tiempo? ¿Existe en el mundo farmacológico o es un mito? ¿Por qué en algún momento quedó enredada en extrañas historias?

El adrenocromo cuyo nombre científico es semicarbazona de adrenocromo es utilizado en medicina (nunca puro) para reducir la intensidad de hemorragias. Es una sustancia química que existe, que se genera cuando el cuerpo oxida la adrenalina, y ha sido estudiada y analizada desde 1950. Por distintas causas se adjudicó su uso a personajes famosos que habrían recurrido a esta sustancia de manera ilegal para "ser jóvenes para siempre".

>>Leer más: Cansancio que no se va: cuándo la fatiga persistente puede ser una señal de alerta

Esta sustancia química pasó por muchas etapas y diversas teoría conspirativas. En los año 50 algunos científicos consideraban que esta oxidación de la adrenalina podría causar esquizofrenia. Pero estudios posteriores demostraron que esto no era cierto. El adrenocromo puro no tiene ningún uso médico aprobado.

Lo que hoy se conoce es que no es una droga misteriosa ni se extrae de humanos, como se creyó durante mucho tiempo. En el campo de la medicina, se usa una "versión" estable llamada carbazocromo, para frenar hemorragias y reducir el sangrado en los pequeños vasos sanguíneos.

La teoría del adrenocromo y la juventud eterna

Detener el paso del tiempo es un tema siempre vigente. En películas, libros, ensayos, canciones, la posibilidad de vivir sin que los años se noten es un argumento atrapante.

Una nota publicada por Alejandro Mancilla en 2021 se centraba en el adrenocromo, como elixir para mantener la juventud. En ese artículo se hacía referencia a que "el antecedente que sustenta la teoría se enfoca en las costumbres de los ngarrindjeri, una tribu de caníbales australianos que solían preparar a sus víctimas (hay información que sugiere que en los años 60 se comieron a un heredero de los Rockefeller que desapareció en la zona sin dejar rastro) con muchas dosis de estrés para que estos generaran altos niveles de toxinas de las glándulas suprarrenales (órganos encargados de generar varias hormonas, entre ellas la adrenalina). Se supone, que la segregación y abundancia de estas sustancias en la carne, otorgaría poderes y energía a los victimarios".

Durante años (y aún hay quienes lo sostienen) el adrenocromo se extrajo a niños a los que se los sometía a torturas para que se espantaran, produjeran mucha adrenalina y de allí lograban "materia prima" para un compuesto que los multimillonarios compraban en el mercado negro, para retroceder el paso del tiempo.

Incluso hay varios libros publicados sobre el adrenocromo (muchos de ellos se consiguen aún) sobre su uso como droga para embellecerse y las múltiples ideas que se tejieron a través de los años.

“No te relajes, si no te mueves, te ocasionará un aneurisma y morirás”, le advierte el personaje de Benicio del Toro (un abogado adicto) al personaje de Johhny Depp, que interpreta al escritor Hunter S. Thompson, en una icónica escena de “Fear and Loathing in Las Vegas”, la obra que revivió en los años 90, todo el culto al adrenocromo.

Bótox, Hialurónico y mitos caníbales

En la era del bótox y el ácido hialurónico, y numerosos tratamientos estético no invasivos realizados con máquinas ultramodernas, lo más probable es que muchos famosos a los que se los ve ahora más jóvenes que hace diez años atrás hayan recurrido a alguna de estas herramientas. Cremas, geles, pinchazos "milagrosos", aparatología para mejorar la piel, borrar arrugas, ojeras, papadas, están al alcance de mucha gente, más aún de quienes tienen todos los recursos económicos para pagar tratamientos de belleza. Y también siguen muy vigentes las cirugías invasivas, que cada vez necesitan menos tiempo de recuperación y ofrecen resultados asombrosos en algunos casos.

También las dietas estrictas en cuanto al consumo de determinados nutrientes, nuevos fármacos para bajar de peso y la disciplina que lleva a más gente a los gimnasios y la actividad física regular, suman puntos en este camino de sostener la juventud y la energía.

Seguramente las explicaciones del renovado rostro de Shakira están más cerca de estos recursos estéticos y saludables que de extrañas conspiraciones por las cuales hay médicos o científicos con pocos escrúpulos que usan métodos no aprobados para favorecer a los famosos.

Ver comentarios

Las más leídas

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Lo último

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Mario Kempes salió al cruce de las críticas a la selección: Los perdedores siempre van a llorar

Mario Kempes salió al cruce de las críticas a la selección: "Los perdedores siempre van a llorar"

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para vacaciones copadas en julio

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para "vacaciones copadas" en julio

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Dos primos fueron imputados por el secuestro y asesinato del joven oriundo de Capitán Bermúdez, en un presunto conflicto ligado al narcomenudeo

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas
Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río
La Ciudad

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista
La Región

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil
Policiales

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes
Salud

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Newells: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Ovación
Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine
Ovación

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

Policiales
Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte

La Ciudad
El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para vacaciones copadas en julio
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para "vacaciones copadas" en julio

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Recibos de sueldo: cómo consultarlos en la app Mi Argentina y quiénes pueden hacerlo
Tecnología

Recibos de sueldo: cómo consultarlos en la app Mi Argentina y quiénes pueden hacerlo

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir una Nación con libertad e igualdad
Política

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir "una Nación con libertad e igualdad"

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por una Argentina federal
La Ciudad

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por "una Argentina federal"

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio
Política

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción
La Ciudad

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro
Policiales

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó La llama que llama y la campaña de De la Rúa
Zoom

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó "La llama que llama" y la campaña de De la Rúa

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables
La Ciudad

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular
La Ciudad

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular

Santiago Caputo en modo Juego de tronos: Viviré y moriré en mi puesto
Política

Santiago Caputo en modo "Juego de tronos": "Viviré y moriré en mi puesto"

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre
Economía

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas
Economía

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump
El Mundo

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es ignorante e imbécil
Información General

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es "ignorante e imbécil"

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido
Policiales

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección
Policiales

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Trabajadores del Conicet denuncian la destrucción del sistema científico
Información General

Trabajadores del Conicet denuncian "la destrucción del sistema científico"

Etapa final de las obras en el Policlínico San Martín: se inauguran a fines de julio
La Ciudad

Etapa final de las obras en el Policlínico San Martín: se inauguran a fines de julio

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos
La Ciudad

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos