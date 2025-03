Marcela Kloosterboer habló de su separación de Gastón Gaudio: "Que haya perdido es culpa de él"

El argentino perdió 6-0, 6-0 en apenas 50 minutos de partido. David Nalbandian terminó ganándole la final al suizo, pero eso no suavizó la tremenda derrota de Gaudio.

“Tenía que jugar a las 11 de la mañana y eran las 3 y yo seguía con ella al teléfono. Eran las cuatro y me quedé mal, estaba angustiado”, justificó el tenista años después en una nota con Andy Kusnetzoff.

Embed - Federer v Gaudio 2005: The Only Double Bagel in ATP Finals History!