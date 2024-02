Marcela Kloosterboer: "Es fácil opinar de los planes desde casa, con nuestros hijos con la panza llena" En una entrevista con Infobae, la actriz se refirió a la situación que atraviesa el país. Sus dichos se viralizaron en las redes sociales 25 de febrero 2024 · 14:29hs

Marcela Kloosterboer es actriz desde los 12 años

La actriz y modelo Marcela Kloosterboer le brindó a Infobae una extensa entrevista en la que abordó diversos temas, su presente y futuro, su descubrimiento de la astrología durante la pandemia, su nuevo proyecto teatral y hasta analizó la situación económica y política que atraviesa el país.

El fragmento en el que analiza el presente de la Argentina, se viralizó rápidamente en redes sociales. Lejos de escaparle a la polémica o evitar hablar del tema, como suele suceder con muchos artistas y referentes del espectáculo en este momento, Kloosterboer brindó su punto de vista.

"Me encanta la política. Tengo una amiga periodista, otra que es abogada: nos juntamos y nos gusta mucho hablar de política. Me gusta hablar de la realidad, debatir, pero no me voy a meter en eso en Instagram porque no tengo ganas de recibir la devolución que puede venir. No tengo ganas", explicó antes de meterse de lleno en la polémica.

Y se refirió a un comentario que realizó en su cuenta en medio del escándalo del yate de Martín Insaurralde. "Yo laburo con una ONG que se llama Pequeños Pasos, y recorro La Matanza, San Martín, y veo la realidad: toda la corrupción es esa pobreza. No es que “¿Falta? Bueno, hay más”. No. Donde alguien afana, el otro… Y todos afanan, ¿viste? No estoy ni de un lado ni del otro, pero hay cosas tan obscenas que me sacan. Y ahí fue ese comentario, porque si estás un poco en contacto con la realidad, con lo que está viviendo la gente…", recordó.

Mirá la entrevista de Tatiana Schapiro acá https://t.co/EsIXyEqoKn pic.twitter.com/74PgFIZeCE — infobae (@infobae) February 25, 2024 "Por eso digo: es fácil sentarse a opinar de que los planes, de esto, de lo otro, desde nuestra casa, con nuestros hijos con la panza llena. Ahora, si estás en esa situación de que tu hijo tiene hambre y no le podés dar de comer… es algo que nosotros no podemos ni imaginar. Entonces, me parece que es importante involucrarse", subrayó la actriz en la entrevista con Tatiana Schapiro. Al respecto, agregó: "No me gusta hablar porque realmente no me gusta que me bardeen o que (digan): “Ay, que de un lado, del otro…”. No estoy de ninguno de los dos lados. Por algo estamos como estamos: por los dos lados. Pero está bueno involucrarse, hacerlo desde el lugar que cada uno pueda. Yo llamo a mis amigas: “Che, voy a llevar cosas para Pequeños Pasos. ¿Alguien tiene algo? Una frazada, una toalla, un colchón, lo que sea". Por último, subrayó que "uno habla desde un lugar de mucho privilegio y que no hay que perder de vista eso".