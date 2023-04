Maju Lozano contó que la pasó "fatal" con el dengue La conductora transitó la enfermedad y dio detalles sobre su experiencia. "Es peor que tener Covid", aseguró. 27 de abril 2023 · 14:23hs

Maju Lozano se recuperó del dengue y aseguró que "es peor que el Covid".

El brote de dengue que afecta al país de forma inédita también llegó a los famosos. Maju Lozano contrajo la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti y, una vez recuperada, contó su experiencia ante las cámaras televisivas: “El dolor es peor que tener Covid, el dolor de cuerpo es mucho más fuerte".

La conductora contrajo dengue hace unas semanas, lo cual la tuvo obviamente alejada de su programa “Cortá por Lozano”. Con visibles signos de mejoría, Maju relató: "Estuve con dengue toda la semana pasada y la pasé fatal. Es horrible, es muy doloroso. Es un dolor de cuerpo que literal te morís. Me dolían los dedos, los talones, todo el cuerpo".

Cuando le preguntaron si registró el momento posible en que la picó el mosquito del dengue, Lozano aseguró: “No me acuerdo, no soy una persona que está perseguida por el mosquito. Porque supuestamente una vez que aparecen los síntomas, ya viene de unos días atrás”. La conductora contó que tuvo los síntomas típicos como “vómitos, dolor de cabeza, mucho dolor detrás de los ojos” y destacó como distintivo el “dolor en los huesos”. Según narró, ese malestar persistente fue lo que la mantuvo preocupada hasta que no le confirmaron que no tenía riesgos graves.

Laura Fidalgo fue otra de las personas del mundo de la farándula que contrajo dengue y habló de su experiencia. "Fue demoledor", aseguró. https://twitter.com/socioseltrece/status/1651244615675129859 Laura Fidalgo aterrada por el Dengue. Su palabra en #SociosDelEspectaculo. pic.twitter.com/SDNrunBBtz — Socios del espectáculo (@socioseltrece) April 26, 2023