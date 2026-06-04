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Camila Mayan excluida de "Muchachas", el documental sobre las parejas de La Scaloneta

La influencer Camila Mayan no formó parte de la producción que sigue la historia detrás de las mujeres de los campeones del mundo.

4 de junio 2026 · 19:34hs
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Camila Mayan excluida de Muchachas, el documental sobre las parejas de La Scaloneta

Camila Mayan quedó afuera de “Muchachas”, el documental de Telefe sobre las mujeres que acompañaron a los jugadores de la selección argentina durante el camino hacia la consagración en el Mundial de Qatar 2022. La ausencia de la influencer, expareja de Alexis Mac Allister, no pasó inadvertida entre los usuarios de las redes sociales y rápidamente generó comentarios en redes sociales.

En la previa de un nuevo Mundial, Telefe anunció el estreno de la producción que reconstruye la historia detrás de las llamadas “Mujeres de la Scaloneta”, protagonistas silenciosas de una etapa que terminó con la Argentina levantando la Copa del Mundo después de 36 años.

El documental contará con entrevistas exclusivas a Valentina Cervantes, María Emilia Ferrero, Agus Gandolfo, Muriel López Benítez, Sabrina Di Marzo y Agustina Bacerano, todas vinculadas a futbolistas del plantel campeón del mundo.

Sin embargo, en el listado de convocadas no aparece Camila Mayan, quien acompañó a Mac Allister durante el Mundial de Qatar. Poco tiempo después de la consagración, el futbolista terminó su relación con ella y comenzó una nueva historia con Ailén Cova, amiga de su infancia.

La omisión de Mayan fue advertida por los seguidores apenas se conocieron los nombres de las participantes y abrió un nuevo capítulo alrededor de una separación que, desde entonces, tuvo fuerte exposición mediática.

mayan

El proyecto tiene como foco principal las historias desconocidas detrás del triunfo de la Selección argentina, donde las mujeres se enfrentaron a mudanzas, maternidad y la adaptación permanente a nuevos entornos, junto al desafío de sostener una familia.

Además, el film contará con la mirada de Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Lisandro Martínez y Ángel Correa, quienes compartieron unas palabras sobre el rol que sus parejas tuvieron en los distintos momentos de sus vidas, dentro y fuera de la cancha.

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