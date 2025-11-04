La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

Luck Ra rompió en llanto en "MasterChef Celebrity" con su plato: "Comé vos, yo ya estoy llena"

El cantante cordobés presentó una milanesa napolitana inspirada en su infancia y dedicó el plato a su madre. Conmovió a todos

4 de noviembre 2025 · 10:23hs
El plato de Luck Ra en MasterChef Celebrity emocionó a todos los presentes

El plato de Luck Ra en MasterChef Celebrity emocionó a todos los presentes

“El plato se llama "comé vos, yo ya estoy llena’”, dijo Luck Ra con lágrimas de emoción durante el último capítulo de "MasterChef Celebrity". En la última gala del reality show, se vivió un momento muy especial cuando los participantes debieron preparar recetas que les trajeran recuerdos de su infancia.

Hace casi un mes comenzó la nueva edición de "MasterChef Celebrity", con la conducción de Wanda Nara y una escenografía completamente renovada. Cada noche, las figuras del espectáculo presentan y elaboran sus platos ante el exigente jurado, con el objetivo de permanecer en el certamen. Algunos optan por preparaciones gourmet, mientras que otros eligen recetas más caseras y familiares; pero detrás de cada plato siempre hay una historia. Cada vez que cocinan, los famosos suelen compartir qué los inspira o de dónde aprendieron a preparar ese plato.

En la última emisión, la consigna fue cocinar algo que les recordara a su infancia y Luck Ra conmovió a los jurados, no tanto por el sabor o la técnica, sino por la historia detrás de su preparación.

Cabe destacar que el cuartetero cordobés no es participante original del reality, sino que reemplaza a su pareja, La Joaqui, quien no pudo asistir a las últimas galas del certamen.

La emoción de Luck Ra en Masterchef Celebrity

La consigna de la noche en "MasterChef Celebrity" consistió en preparar un plato que los participantes asociaran con su infancia, bajo el lema “Un viaje al pasado”.

Antes de presentar su preparación, Luck Ra confesó: “Voy caminando y trato de no pensar en nada, porque a la mínima que piense algo, voy a llorar”.

El cuartetero cordobés sorprendió al jurado con dos versiones del mismo plato: una más abundante y otra más pequeña. En definitiva, se trataba de una milanesa de solomillo napolitana con salsa fileto, arroz y mayonesa.

Al explicar la inspiración detrás de su preparación el cantante expresó: “Hice los platos y tienen un concepto. El plato se llama ‘Comé vos, yo ya estoy llena’”.

Rápidamente, sus palabras provocaron un silencio en el estudio. Tanto los participantes como el jurado no pudieron contener la emoción. Luck Ra continuó: “Por ahí uno de niño no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque un padre siempre, y una madre, lo dejan todo”.

Finalmente, explicó el motivo de haber presentado dos platos en lugar de uno: “Por eso hice estos dos platos. Por más que uno esté más lleno y el otro más vacío, los dos están llenos de amor, que es, al final de cuentas, lo que no solo te llena el estómago, sino el alma”.

La devolución de los jurados

En medio de la emoción, los jurados de MasterChef Celebrity probaron el plato de Luck Ra y compartieron sus devoluciones.

Donato De Santis fue el primero en tomar la palabra y expresó: “Es un plato sanador”. Por su parte, Damián Betular destacó la sensibilidad del cordobés: “Hay una sensibilidad tuya a través del plato que es magnífica. Es un placer tenerte en MasterChef”.

Finalmente, Germán Martitegui, todavía emocionado, intentó dar una devolución técnica: “La napolitana está maravillosa. La salsa queda muy bien debajo del queso, tiene la humedad justa”. Sin embargo, el chef no pudo evitar hablar de sus sentimientos y agregó: “El resto es como una trompada de lo que es la vida misma, la paternidad, la maternidad. Es muy emocionante”.

Fue entonces cuando la conductora del programa, Wanda Nara, le preguntó a Luck Ra si quería enviarle un mensaje a su madre. Con lágrimas en los ojos, el cantante respondió: “La amo. Espero que esté orgullosa de la persona que soy. Este plato no solo está dedicado a ella, sino a todas las madres que lo dan todo por un hijo y que uno, de grande, recién se da cuenta”.

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: no se reunirán con Trump pero compartirá foro con Messi

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: no se reunirán con Trump pero compartirá foro con Messi

Luck Ra rompió en llanto en "MasterChef Celebrity" con su plato: "Comé vos, yo ya estoy llena"

Luck Ra rompió en llanto en "MasterChef Celebrity" con su plato: "Comé vos, yo ya estoy llena"

Inauguraron tres aulas en escuelas de Teodelina, Murphy y Santa Isabel

Inauguraron tres aulas en escuelas de Teodelina, Murphy y Santa Isabel

Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública

Un nuevo decreto apunta a la transformación digital del Estado. Exige supervisión humana, comprender los algoritmos y capacitación del personal.
Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública
Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Netflix: Ricardo Darín, el Chino Darín y Sebastián Borensztein en una nueva serie

Netflix: Ricardo Darín, el Chino Darín y Sebastián Borensztein en una nueva serie

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Por Carlos Durhand
Ovación

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Rosarina: Pablo VI sacó un punto valioso ante Morning y quedó a un paso del título

Rosarina: Pablo VI sacó un punto valioso ante Morning y quedó a un paso del título

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública
La Ciudad

Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

