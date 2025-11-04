Luck Ra rompió en llanto en "MasterChef Celebrity" con su plato: "Comé vos, yo ya estoy llena"

El cantante cordobés presentó una milanesa napolitana inspirada en su infancia y dedicó el plato a su madre. Conmovió a todos

“El plato se llama "comé vos, yo ya estoy llena’”, dijo Luck Ra con lágrimas de emoción durante el último capítulo de " MasterChef Celebrity ". En la última gala del reality show, se vivió un momento muy especial cuando los participantes debieron preparar recetas que les trajeran recuerdos de su infancia.

Hace casi un mes comenzó la nueva edición de "MasterChef Celebrity" , con la conducción de Wanda Nara y una escenografía completamente renovada. Cada noche, las figuras del espectáculo presentan y elaboran sus platos ante el exigente jurado, con el objetivo de permanecer en el certamen. Algunos optan por preparaciones gourmet, mientras que otros eligen recetas más caseras y familiares; pero detrás de cada plato siempre hay una historia . Cada vez que cocinan, los famosos suelen compartir qué los inspira o de dónde aprendieron a preparar ese plato.

En la última emisión, la consigna fue cocinar algo que les recordara a su infancia y Luck Ra conmovió a los jurados, no tanto por el sabor o la técnica, sino por la historia detrás de su preparación.

Cabe destacar que el cuartetero cordobés no es participante original del reality, sino que reemplaza a su pareja, La Joaqui, quien no pudo asistir a las últimas galas del certamen.

La emoción de Luck Ra en Masterchef Celebrity

La consigna de la noche en "MasterChef Celebrity" consistió en preparar un plato que los participantes asociaran con su infancia, bajo el lema “Un viaje al pasado”.

Antes de presentar su preparación, Luck Ra confesó: “Voy caminando y trato de no pensar en nada, porque a la mínima que piense algo, voy a llorar”.

El cuartetero cordobés sorprendió al jurado con dos versiones del mismo plato: una más abundante y otra más pequeña. En definitiva, se trataba de una milanesa de solomillo napolitana con salsa fileto, arroz y mayonesa.

Al explicar la inspiración detrás de su preparación el cantante expresó: “Hice los platos y tienen un concepto. El plato se llama ‘Comé vos, yo ya estoy llena’”.

Rápidamente, sus palabras provocaron un silencio en el estudio. Tanto los participantes como el jurado no pudieron contener la emoción. Luck Ra continuó: “Por ahí uno de niño no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque un padre siempre, y una madre, lo dejan todo”.

Finalmente, explicó el motivo de haber presentado dos platos en lugar de uno: “Por eso hice estos dos platos. Por más que uno esté más lleno y el otro más vacío, los dos están llenos de amor, que es, al final de cuentas, lo que no solo te llena el estómago, sino el alma”.

La devolución de los jurados

En medio de la emoción, los jurados de MasterChef Celebrity probaron el plato de Luck Ra y compartieron sus devoluciones.

Donato De Santis fue el primero en tomar la palabra y expresó: “Es un plato sanador”. Por su parte, Damián Betular destacó la sensibilidad del cordobés: “Hay una sensibilidad tuya a través del plato que es magnífica. Es un placer tenerte en MasterChef”.

Finalmente, Germán Martitegui, todavía emocionado, intentó dar una devolución técnica: “La napolitana está maravillosa. La salsa queda muy bien debajo del queso, tiene la humedad justa”. Sin embargo, el chef no pudo evitar hablar de sus sentimientos y agregó: “El resto es como una trompada de lo que es la vida misma, la paternidad, la maternidad. Es muy emocionante”.

Fue entonces cuando la conductora del programa, Wanda Nara, le preguntó a Luck Ra si quería enviarle un mensaje a su madre. Con lágrimas en los ojos, el cantante respondió: “La amo. Espero que esté orgullosa de la persona que soy. Este plato no solo está dedicado a ella, sino a todas las madres que lo dan todo por un hijo y que uno, de grande, recién se da cuenta”.