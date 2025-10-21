La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

Escándalo en el set de MasterChef Celebrity: qué dijo Valen Cervantes sobre los mensajes de Wanda Nara

"Te vi caminando por el barrio, si querés escribime" le habría escrito Wanda Nara a Enzo Fernández. En un móvil, Valentina Cervantes aclaró los rumores

21 de octubre 2025 · 12:09hs
Valentina Cervantes aclaró los rumroes sobre su relación con Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Valentina Cervantes aclaró los rumroes sobre su relación con Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Hace días, Wanda Nara se encuentra en el centro del ojo público, sobre todo desde que comenzó a conducir el reality show MasterChef Celebrity. Recientemente, se rumoreó que la mediática habría intercambiado mensajes con el futbolista Enzo Fernández, quien actualmente está en pareja con Valentina Cervantes, una de las participantes del programa.

Según trascendió, Wanda le habría enviado un mensaje privado al miembro de la Selección Argentina hace más de un año. Fue el cronista Santiago Sposato quien reveló la información. Supuestamente, la mediática le escribió al futbolista tras verlo pasar por su barrio en Zona Norte: “Te vi caminando por el barrio, si querés escribime”. Según Sposato, esta situacion habría generado cierta incomodidad en el set de grabación de MasterChef Celebrity.

Ahora bien, en las últimas horas, Valentina Cervantes rompió el silencio y, en un móvil para el programa Yanina Latorre, "Sálvese quien pueda" aclaró los rumores.

Qué dijo Valentina Cervantes

Durante una entrevista con SQP (América TV), Valentina Cervantes fue consultada sobre los rumores que señalaban una supuetsa incomodidad con Wanda Nara en Masterchef Celebrity. Cervantes respondio sin filtros: “No tengo ningún problema con Wanda Nara, nunca me hizo nada a mí”.

En este sentido, la influencer aclaró que nunca vio ese supuesto mensaje ni le dio demasiada importnacia a los rumores. “No he visto ningún mensaje. Me mandaron el clip, pero ni le pregunté a Enzo. Chicos, miren si lo voy a molestar para una bol... No pregunté cosas peores, imagínense ahora", dijo Valentina.

Fue en ese momento cuando la panelista Majo Martino contradijo a Cervantes y agregó: “Yo te cuento algo, me cuentan productores, gente adentro del canal, que ella no se la banca a Wanda y habla mal de ella” Por su parte, Yanina Latorre, sumó : “Lo contó en una mesa con mujeres de la Selección en la Copa América en Estados Unidos. Salió de su propia boca, sentada, con las otras mujeres de los jugadores de fútbol".

