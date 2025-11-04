La Capital | Ovación | Newell's

Un ex-Newell's puede darle a su equipo el primer título: "Es el partido más importante de mi vida"

Se formó en las inferiores rojinegras, jugó en primera división y también lo dirigió, aunque lleva años lejos del club.

4 de noviembre 2025 · 14:40hs
Alfredo Berti dirige a Independiente Rivadavia

Alfredo Berti dirige a Independiente Rivadavia, uno de los finalistas de la Copa Argentina. El ex-Newell's puede lograr el primer título para los mendocinos.

El fútbol argentino no se detiene y entra en etapa de definiciones. Además de lo que le queda al torneo Clausura, este miércoles se jugará la final de la Copa Argentina. Será una definición inédita, en la que tendrá un rol muy fuerte un exjugador y actual director técnico que se formó, jugó y dirigió a Newell's.

Se trata del choque entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, que se enfrentarán en Córdoba para definir a un nuevo campeón de la Copa Argentina.

El partido se jugará en el estadio Monumental Juan Domingo Perón, de Instituto, a las 21.30 y con televisación en directo de TyC Sports. El arbitraje estará a cargo de Nicolás Ramírez y la novedad es que por primera vez se utilizará el VAR en un partido de la Copa Argentina.

Tres con pasado en equipos de Rosario

En el partido habrá al menos tres protagonistas vinculados en el pasado con los equipos rosarinos, aunque uno de ellos será excluyente: se trata de Alfredo Jesús Berti, el director técnico que en 2023 llevó a Independiente Rivadavia en primera división y que ahora lo llevó a la final de la Copa Argentina. El campeón jugará la Copa Libertadores de 2026, una posibilidad impensada para el equipo mendocino hasta no hace mucho.

Los otros dos protagonistas son jugadores, aunque no titulares: Lautaro Giaccone, que juega en Argentinos Juniors, y Luciano Abecasis, integrante del equipo mendocino.

Berti, dicen en Mendoza, es el mejor entrenador de la historia de Independiente Rivadavia. Ya pasó por el club en tres ocasiones y sus resultados lo avalan: fue campeón de la Primera Nacional en 2023, título con el que logró el ascenso a primera división, y ahora podría serlo de la Copa Argentina.

La carrera de Alfredo Berti

Formado como futbolista en las divisiones inferiores de Newell's, Berti jugó nada menos que en el equipo de 1992, tres años después se fue a México, luego a Colombia y finalmente terminó su carrera en Boca. Lo hizo prematuramente, a raíz de una serie de lesiones de la que no pudo reponerse.

Como entrenador tiene una extensa carrera. Empezó como ayudante de Marcelo Bielsa en la selección de Chile, y en 2013, luego del título obtenido bajo la conducción de Gerardo Tata Martino, tuvo la oportunidad de dirigir a Newell's. Hizo una buena campaña, pero perdió el título en la última fecha y muchos hinchas nunca se lo perdonaron.

Al año siguiente se mantuvo en el cargo y dirigió a Newell's en el fútbol local y la Copa Libertadores. Sin embargo, fue despedido después de quedar eliminado en la primera fase del torneo continental. Aunque muchas veces su nombre volvió a sonar en el Parque, nunca más volvió a dirigir a los rojinegros.

"Será el partido más importante de mi vida"

Esta semana, en medio de la crisis que dejó a Newell's en una situación muy comprometida con el descenso y en la que su equipo jugará la final de la Copa Argentina, un exfutbolista rojinegro dijo que no entiende por qué nunca más lo consideraron. "Cada vez que hubo una posibilidad de que vuelva, en las redes sociales prefieren a otros antes que a él. El hincha es injusto. Viene cualquiera que vende un poco de humo y se conforman", dijo Iván Gabrich sobre Berti.

El sábado, luego de que Independiente Rivadavia cayera con un equipo de suplentes ante Aldosivi en Mar del Plata, por el torneo Clausura, Berti dijo que el de este miércoles ante Argentinos Juniors será un momento cumbre en su carrera. "Será el partido más importante de mi vida", dijo el hombre nacido en Empalme Villa Constitución y formado en la cantera de Newell's.

Giaccone y Abecasis

En los equipos que disputarán la final de la Copa Argentina hay dos futbolistas con pasado en los equipos rosarinos. Uno es Giaccone y el otro, Abecasis.

Giaccone llegó a Central proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco cuando tenía 15 años. Firmó su primer contrato en 2019 y en 2022 se fue a préstamo con opción de compra a Ferro, aunque regresó al club de Arroyito al final de la temporada. En la primera división de Central, jugó entre 2021 y 2025 63 partidos, muchos de ellos entrando desde el banco, en los que marcó ocho goles y dio seis asistencias.

Fue transferido a Argentinos Juniors a principios de 2025. Desde que llegó al Bicho, Giaccone jugó poco. Participó en apenas ocho partidos en lo que va del año, entre los torneos Apertura y Clausura y la Copa Argentina, en los que no marcó goles ni dio asistencias.

Abecasis hizo las inferiores en Central, pero nunca llegó a debutar en primera. Su derrotero siguió en River, Quilmes, Pescara, Godoy Cruz, Lanús, Libertad, San José (Estados Unidos) Banfield e Independiente Rivadavia. Jugó 173 partidos en primera división y marcó dos goles.

El rosarino llegó al equipo mendocino en 2023, el año en que Independiente subiría a primera. Tiene dos títulos en su haber, ambos en la segunda categoría dle fútbol argentino: con River, en 2011, y con Independiente Rivadavia en 2023.

