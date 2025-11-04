Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez: hay cinco heridos De las cinco personas involucradas, dos de ellas debieron ser trasladadas a un hospital para cuidados más intensivos. El camino a Córdoba está cortado 4 de noviembre 2025 · 13:17hs

Uno de los vehículos involucrados en el choque en la autopista Rosario - Córdoba

Minutos antes de las 11 de este martes se registró un choque múltiple en la autopista Rosario - Córdoba a la altura de Cañada de Gómez. Tres autos colisionaron dejando como saldo cinco personas heridas y dos de ellas tuvieron que ser trasladadas a un efector de salud para una mejor atención médica. El tránsito permanece cortado y hay desvíos en la zona.

La intensa lluvia que cayó sobre el sur de Santa Fe complicó el tránsito en rutas y autopistas. Mientras se investiga cómo se dio el siniestro que la Agencia de Seguridad Vial detectó en el km 356 de la autopista Rosario-Córdoba en dirección a Córdoba, jurisdicción de Cañada de Gómez. En total fueron tres vehículos los involucrados, dos autos particulares y una camioneta 4x4.

Atención! AU ROS-COR



Corte total a la altura de Cañada de Gómez sentido hacia Córdoba por siniestro vial entre múltiples vehículos.



Se realizan desvíos a la altura de Correa.



Respetar las indicaciones. pic.twitter.com/6XviVJMRrm — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) November 4, 2025 Choque en la autopista a Córdoba Cinco personas resultaron heridas luego del choque entre un Renault Duster marrón, un Peugeot 307 gris y una Volkswagen Amarok azul. Entre la Duster y de la Amarok se registraron tres heridos leves que no requirieron el traslado, la peor parte se la llevó el 307 que sus dos ocupantes debieron ser derivados al hospital de Cañada de Gómez.

Personal de Seguridad Vial cortó la mano hacia córdoba y ordenó desvíos en el km 348 a la altura de Correa.