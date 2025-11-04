La Capital | Ovación | Faustino Oro

Faustino Oro hace historia: eliminó a un gran maestro croata y avanza en el Mundial de Ajedrez

Con solo 12 años, el argentino avanzó a la segunda ronda de la Copa del Mundo de Ajedrez en India tras vencer en los desempates al experimentado Ante Brkic

4 de noviembre 2025 · 11:57hs
Faustino Oro enfrentará en la segunda ronda al gran maestro indio Santosh Vidit

Faustino Oro enfrentará en la segunda ronda al gran maestro indio Santosh Vidit

El argentino Faustino Oro, de apenas 12 años, volvió a sorprender al mundo del ajedrez. En su debut en la XI Copa Mundial de la FIDE en India, el joven prodigio eliminó al gran maestro croata Ante Brkic, de 37 años y ubicado 221 en el ranking mundial, tras imponerse por 4 a 2 en una intensa serie de desempates.

Tras empatar las dos partidas clásicas, el joven del barrio porteño San Cristóbal debió definir el duelo en las series rápidas de desempate.

Primero, perdió la partida inicial de 15 minutos, pero se recuperó con una victoria que forzó una nueva tanda a 10 minutos. En esa etapa, logró resistir una posición muy desfavorable durante más de 40 jugadas y consiguió el empate. Finalmente, en la definición a 5 minutos por jugador, el joven argentino mostró todo su talento en los ritmos ultrarrápidos y ganó ambas partidas, sellando una nueva victoria sobresaliente en su incipiente carrera profesional.

El más joven de los participantes

Oro, que llegó al torneo como el participante más joven del cuadro principal, fue el único argentino en avanzar a la segunda ronda, luego de las eliminaciones del joven de 14 años Ilan Schnaider y el campeón nacional de 42 años Diego Flores, ambos derrotados en la primera fase.

Tras la victoria, el joven argentino conocido como el “Messi del ajedrez”, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram: “Muy contento de haber pasado la primera ronda de la Copa del Mundo, después de dos partidas clásicas y tres durísimos desempates contra el gran maestro croata Ante Brkic. Un sueño hecho realidad. Ahora, a seguir dando lo mejor y sumando experiencia. La próxima ronda será un gran desafío”.

El próximo desafío de Faustino Oro

Con este resultado, Faustino Oro avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará al gran maestro indio Santosh Vidit, de 31 años y actual número 19 del mundo con 2716 puntos Elo (sistema de puntuación del ranking mundial del deporte).

El joven de 12 años, que cuenta con 2495 puntos Elo y ocupa el puesto 147 del torneo, buscará conseguir el triunfo más importante de su carrera y convertirse en el segundo jugador argentino en la historia que alcanza la 3ª ronda de este certamen.

La Copa Mundial de Ajedrez reúne a 206 jugadores y reparte dos millones de dólares en premios. Los tres primeros puestos clasifican al Torneo de Candidatos, que otorga la posibilidad de disputar el título mundial.

