Los Rolling Stones anuncian su primer disco con canciones nuevas en 18 años

En “Hackney Diamonds”, detrás de los parches se ubicó Steve Jordan, quien ya estuvo de gira con los Stones desde el fallecimiento de Watts. Sin embargo, la banda aseguró que dos de los nuevos temas fueron grabados en 2019 con Charlie, por lo que este lanzamiento será una oportunidad de volver a escuchar al mítico baterista. Wood confirmó que las canciones en las cuales participa Charlie son “Live By The Sword” y “Mess It Up”. En el disco también participa Bill Wyman, bajista histórico del grupo que abandonó el combo en 1990, y que desde entonces sólo había acompañado a sus ex compañeros en algunas presentaciones esporádicas en vivo.

“No lo publicaríamos ahora si no nos gustara”, dijo Jagger sobre “Hackney Diamonds”. “No queríamos hacer un disco cualquiera y sacarlo. Queríamos hacer un álbum. Antes de empezar, dijimos que todos queríamos hacer un disco que realmente nos gustara. A la gente le puede gustar o no. Pero debemos decir que estamos muy contentos con él. Esperamos que les guste”, añadió. Richards, por su parte, comentó con cierta ironía: “Cuando un cantante quiere grabar un disco lo grabás, porque nunca sabés la próxima vez si lo vas a conseguir. Así que cuando Mick me dijo: «Quiero grabar un disco», yo le respondí: «Vamos»”.

mick.jpeg Jagger saludando a los fans antes del anuncio del disco.

Además de hablar sobre la grabación del disco, la banda recordó su primera rueda de prensa en los años 60 (comprando un vaso de cerveza cada uno para las revistas New Musical Express y Melody Maker), cómo a Wood le gusta “mantener todo en movimiento” (entre los aplausos de la audiencia) tocando con otros artistas, y la vez que Keith Richards fumó ilegalmente en el backstage de “The Tonight Show”. Fallon también intentó imitar a Jagger delante de él. “Yo no hablo así”, dijo el cantante riendo.

El grupo publicó la lista de canciones del álbum, que contiene 12 temas, aunque Jagger dijo que habían grabado 23 para este trabajo. Wood alabó el riff funky de “Whole Wide World” y dijo que “Dreamy Skies” trata de alejarse de todo (algo que Jagger afirma que nunca ocurre). Wood también reveló que Lady Gaga canta en “Sweet Sounds of Heaven”, y gritó incrédulo el nombre de Stevie Wonder cuando Fallon anunció el tema. Describieron “Live By The Sword” como “ligeramente retro”, y Richards habló de “Tell Me Straight”, una canción que él canta. “Puedo decirte directamente que no tengo ni idea de qué va”, bromeó el guitarrista. Y señaló a Jagger entre risas: “Intentó robarla, así que debe ser buena”.

keith.jpeg Richards y Wood, dos guitarristas inoxidables.

El grueso de “Hackney Diamonds” se grabó en 2022, con la producción a cargo de Don Was, colaborador estable del grupo desde “Voodoo Lounge”, más la asistencia del productor Andrew Watt (Miley Cyrus, Ozzy Osbourne). El disco se registró en diferentes partes del mundo: los Henson Recording Studios de Los Angeles, los Metropolis Studios de Londres, los Sanctuary Studios de Nassau (Bahamas) y un par de instituciones neoyorquinas: los Electric Lady Studios y los Hit Factory/Germano Studios.

Los Rolling Stones también estrenaron el video de “Angry”, protagonizado por Sydney Sweeney, la joven que se hizo famosa en las series “The White Lotus” y “Euphoria”. La actriz, que estaba sentada en primera fila, le dijo a Fallon: “Esto es de lo más grande en la vida”.

The Rolling Stones - Angry (Official Video)

Las expectativas por el lanzamiento de un nuevo álbum del grupo comenzaron a despertar un par de semanas atrás, luego de que circulara una serie de anuncios en periódicos locales de Inglaterra, en donde una supuesta empresa de reparaciones promocionaba sus servicios. “Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we?ll fix your shattered windows (Nuestro amable equipo le promete satisfacción. Cuando dices dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas)”, se leía en el post, que hacía alusión a tres clásicos de la banda: “Satisfaction”, “Gimme Shelter” y “Shattered”.

El anuncio escondía además la inconfundible boca con la lengua afuera, estaba escrito en la fuente del álbum “Some Girls” (1978) e indicaba que dicha “compañía” se había fundado en 1962, el mismo año de la formación de los Stones. La publicidad estuvo acompañada de una página de pre-registro, y quienes se inscribieron al newsletter recibieron un link para enviarle preguntas al equipo de la banda. Con el paso de los días, en diferentes partes del mundo se proyectó el logo del grupo como un cristal roto con la leyenda “Hackney Diamonds”. Y este miércoles finalmente se reveló la fecha del disco y su primer single y video.