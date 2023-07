Los hinchas de Galatasaray sorprendieron e hicieron emocionar a Wanda Nara

>> Leer más: Wanda Nara está internada y le hacen estudios: ¿qué tiene?

Ahora, junto a su esposo y sus hijos arribó este viernes a Estambul junto a sus hijos Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca. Allí, los hinchas del Galatasaray desplegaron un recibimiento inimaginado. Pancartas, fuegos artificiales, cánticos y ovaciones le dieron un marco adecuado a la llegada del ídolo del equipo turco y su familia.

En ese marco, Wanda no pudo contener las lágrimas al ver una bandera blanca estampada con letras rojas que rezaba "Get well soon, Wanda Nara (que te mejores pronto)”. En ese momento, la mediática entró al auto que los trasladó hasta su casa con las manos en alto, saludando a todas los hinchas y curiosos que se llegaron hasta la aeroestación.