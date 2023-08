Los estrenos de septiembre en Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney+ y Apple TV

- “Top Boy”. Temporada 3. 7 de septiembre.

En la entrega final de la serie británica, Sully toma las riendas y obliga a Dushane a retirarse con su parte, pero un nuevo orden trae nuevos desafíos, amenazas y consecuencias.

- “Tu tiempo llama”. Temporada 1. 8 de septiembre.



En este K-Drama, una mujer en duelo mágicamente viaja en el tiempo a 1998, donde conoce a un hombre que se parece mucho a su fallecido amado.

- “Las viudas de los jueves”. 14 de septiembre.

Llega a plataformas una nueva versión de la película argentina de 2009, basada en la exitosa novela de Claudia Piñeiro. Teresa encuentra a su marido y a sus dos mejores amigos muertos en la pileta de su casa en un barrio privado. A medida que se revela la verdad sobre el misterioso fallecimiento, también lo harán los secretos más oscuros de la comunidad.

- “La probabilidad estadística del amor a primera vista”. 15 de septiembre.

En esta comedia romántica, dos desconocidos forman un vínculo en un vuelo a Londres, pero la mala suerte termina separándolos. A pesar de que una reunión parece imposible, el amor mostrará ser más fuerte.

- “El Conde”. 15 de septiembre.

Pocos días después de su premiere internacional en el Festival de Venezia, llega a plataformas la nueva película del director chileno Pablo Laraín , responsable de filmes biográficos como “Spencer” (sobre Lady Di), “Jackie” (sobre Jackie Kennedy), y “Neruda”, sobre el escritor. En esta oportunidad, el cineasta se mete de forma satírica con uno de los personajes más oscuros de la historia chilena y latinoamericana: el dictador Augusto Pinochet.

- “Sex Education”. Temporada 4. 21 de septiembre.

Tras el cierre del instituto Moordale, Otis y Eric se enfrentan a un nuevo reto: su primer día en el instituto Cavendish Sixth Form. Otis está nervioso por la creación de su nuevo consultorio sexual, mientras que Eric reza para no convertirse en perdedores de nuevo. Pero Cavendish es un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale; ellos pensaban que eran progresistas pero este nuevo colegio es otro nivel.



Prime Video

- “La rueda del tiempo”. Temporada 2. 1 de septiembre.



En esta segunda entrega de la serie fantástica, Rand al’Thor descubre que es El Dragón Renacido, una peligrosa figura en la historia destinada a salvar el mundo, o destruirlo. Desesperado por protegerlo del Oscuro, un ejército de poderosas mujeres debe lidiar con su creciente poder y su amenazante locura. La rueda del tiempo gira, y la Última Batalla se aproxima. Aunque Rand pensaba que había destruido al Oscuro, el mal no ha abandonado el mundo.

- “Belfast”. 3 de septiembre.



El más reciente filme de Kennet Brannagh recibió siete nominaciones a los Oscar, incluida la de Mejor Película, tras su estreno en 2021. En esta comedia dramática, el cineasta repasa de forma semi-autobiográfica la historia de su natal Belfast, en Irlanda del Norte, en los años sesenta. El conflicto social y político será presentado a través de la mirada de, Buddy (Jude Hill), un niño de nueve años de clase obrera, y su familia. El filme cuenta con las actuaciones de figuras como Judy Dench y Jamie Dornan.

- “Ellas hablan”. 17 de septiembre.

Esta película dramática fue escrita y dirigida por Sarah Polley, quien ganó el premio a Mejor Guión Adaptado por su labor en este filme. En “Ellas hablan”, las mujeres que integran una colonia religiosa ortodoxa debaten cómo continuar el vínculo con su fe y su comunidad tras reconocer que han sido víctimas sistemáticas de agresiones sexuales.

- “El Continental. Del Mundo de John Wick”. Temporada 1. 22 de septiembre.



La serie explora el origen detrás del icónico hotel para asesinos, que es la pieza central del universo de las películas John Wick, protagonizadas por Keanu Reeves. Esta historia, que funciona como precuela, está protagonizada por el joven Winston Scott, quien es arrastrado hacia la infernal década de los 70 en Nueva York para enfrentar un pasado que creyó haber dejado atrás”.

HBO Max

- “El curioso caso de Natalie Grace”. Temporada 1. 16 de septiembre.



