El lado B de Netflix: rarezas escondidas en la plataforma

— “The Squid and the Whale”: Hace muy poco Netflix subió esta joyita que en 2006, cuando se estrenó en los cines de Argentina, llevó el título de “Historias de familia”. Se trata de la cuarta película de Noah Baumbach, el director de “Historia de un matrimonio” (2019) y “Mientras somos jóvenes” (2014), que entonces sólo era conocido por haber colaborado como guionista con Wes Anderson. “The Squid and the Whale” (El calamar y la ballena) es una divertida y punzante comedia sobre dos chicos de Brooklyn que tienen que hacer frente al divorcio de sus padres, una pareja de intelectuales egoístas y competitivos. Con claras influencias de Woody Allen, Baumbach observa a sus personajes con ojo clínico y una empatía que se siente fuerte, porque la historia es semiautobiográfica. La plataforma de la N también subió recientemente otra rareza: “Margot at the Wedding”, el quinto film de Baumbach que hace foco igualmente en una familia disfuncional. La protagonista es nada menos que Nicole Kidman, una escritora insegura y reprimida que entra en crisis con su hermana, quien está por casarse con un insoportable artista bohemio interpretado por Jack Black. Comedia deforme y asordinada, “Margot at the Wedding” interpela al espectador con una crueldad refinada.