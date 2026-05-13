El gobierno amplió Tribuna Segura: los deudores alimentarios no entran a los estadios

Novedades vinculadas al sistema que se utiliza con el fin de controlar el acceso y prevenir la violencia en los estadios de fútbol

El gobierno nacional determinó que las personas incluidas en registros de deudores alimentarios sean incorporados en el programa Tribuna Segura y, por ende, ya no podrán ingresar a los estadios de fútbol . La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, involucra alrededor de 13.000 personas al sistema nacional de control en espectáculos deportivos.

La resolución N° 429/2026 del Ministerio de Seguridad llega como una actualización del artículo 2° de la resolución 354/2017, al que se le incorporaron 4 incisos. El decreto entra en vigencia inmediatamente, por lo que la nueva disposición se aplicará nacionalmente durante los próximos encuentros deportivos.

Entre las novedades, la norma especifica que se impedirá el ingreso a quienes “se encontrare[n] (…) inscripto[s] en un Registro Público de Alimentantes Morosos, o su equivalente, de conformidad con la normativa local”. Además, esta condición estará "mientras continúe vigente la situación que le dio origen".

Esta incorporación había sido anticipado por Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, quien publicó un video en X bajo la frase: "LOS VIOLENTOS Y LOS DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS, AFUERA DE LAS CANCHAS".

Embed LOS VIOLENTOS Y LOS DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS, AFUERA DE LAS CANCHAS pic.twitter.com/YXSxAvw0FP — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) May 12, 2026

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El programa Tribuna Segura fue creado con el objetivo de controlar el acceso a los estadios y prevenir hechos de violencia en el fútbol. En este sentido, el sistema prohíbe el ingreso a quienes tengan antecedentes vinculados con delitos en eventos deportivos, conductas violentas y contravenciones relacionadas con los espectáculos.

A partir de este miércoles, la actualización también alcanzará a aquellas personas que estuvieran imputadas, procesadas o condenadas por delitos incluidos en la Ley de Narcotráfico N° 23.737, siempre que fueran cometidos en espectáculos de fútbol.

Según la resolución del Ministerio de Seguridad, la medida se encontraba operativa en la Ciudad de Buenos Aires y Salta. Con la incorporación al esquema nacional, se suman registros los registros de la mayoría de las provincias argentinas, tales como Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Con ello, el Ejecutivo integrará la base de datos de los distintos registros de deudores alimentarios al sistema de control utilizado para el acceso a los estadios de fútbol en todo el país.