La Capital | Ovación | Almirón

Almirón tras el triunfo de Central: "En el segundo tiempo lo pasamos por arriba"

El DT canalla valoró el esfuerzo que hizo su equipo y enfatizó sobre la idea de que "el resultado fue justo". "Hicimos el partido que debíamos hacer", aseveró

13 de mayo 2026 · 23:02hs
Jorge Almirón sonríe en la previa. Con el triunfo de Central consumado su alegría se potenció.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Jorge Almirón sonríe en la previa. Con el triunfo de Central consumado su alegría se potenció.

Jorge Almirón valoró muchísimo la victoria frente a Racing que depositó al equipo en las semifinales del torneo Apertura. Puso de relieve el rendimiento del Canalla y lo dejó en claro cuando dijo: "En el segundo tiempo lo pasamos por arriba". Una frase contundente por parte del DT de Central.

"El resultado fue superjusto. El partido era así, Racing es difícil, un equipo con juego directo. Nos acomodamos al partido de esa manera. La única que tuvieron en todo el partido anotaron y no es fácil dar vuelta un resultado en este estadio, con la presión que hay, y es la segunda vez que lo hicimos". La referencia del técnico auriazul es por lo que sucedió el pasado domingo, cuando su equipo arrancó perdiendo ante Independiente y lo terminó ganando por 3 a 1.

"En el segundo tiempo lo pasamos por arriba", insistió el entrenador canalla, quien apuntó que Central "hizo el partido que debía. Obviamente, supimos aprovechar las expulsiones".

>>Leer más: Y un día volvió a casa Marco Ruben, un talismán para la victoria de Central sobre Racing

Almirón ponderó la respuesta física

Almirón se mostró contento por el resultado, pero también por la respuesta física del equipo. "Físicamente al equipo se lo vio bien. Todos terminaron bien, con el cansancio natural, pero en buenas condiciones. Venimos soportando el trajín de la doble competencia. Tenemos la semi y Copa Libertadores, es una locura que tengamos que jugar un alargue", dijo, y apuntó: "Había muchos nervios, pero lo de la gente fue increíble. Fue merecido el triunfo y lo ganamos con nuestras armas. Todos nos tuvimos que adaptar al partido que se daba".

leo
Los futbolistas de Central festejan uno de los goles en la gran victoria de Central sobre Racing.

Los futbolistas de Central festejan uno de los goles en la gran victoria de Central sobre Racing.

La seguidilla de partidos hizo que el Canalla tuviera muy pocos días entre un encuentro y otro. Por eso argumentó que "a este partido no lo trabajamos demasiado, porque no tuvimos tiempo. Ya enfrentamos a Racing en su momento, en su cancha, y habíamos visto lo que venían haciendo. Nos teníamos que adaptar la segunda pelota porque es un rival muy físico, si no lo hacíamos bien íbamos a quedar lejos de la pelota".

Un DT canalla más que contento

"En el primer tiempo tuvimos una y no pudimos aprovecharla. En el segundo fue todo nuestro, tuvimos situaciones muy claras y el arquero de ellos empezó a ser figura. La entrega del equipo fue total", enfatizó.

>>Leer más: El podio de Central: Enzo Copetti, el gran gladiador de la clasificación a semifinales

"Estamos convencidos de lo que hacemos, ante los pelotazos algunos se sienten incómodos, como por ejemplo Ángel (Di María), a quien la pelota le pasaba por arriba, pero en el segundo empezamos a llegar con más gente al área. El partido casi no lo entrenamos. Estaba todo preparado para que sea una fiesta y revertir un resultado no es fácil", apuntó Almirón.

Se ilusionó con la posibilidad de "recuperar a varios jugadores", entre ellos Jaminton Campaz. Y remató: "No me gusta ponerle título a los partidos, pero sí gustan estos momentos épicos, cuando la gente se puede ir contenta".

Noticias relacionadas
Jorge Almirón se fue conforme con el rendimiento de Central.

Almirón: "Hicimos un gran encuentro y lo ganamos por demolición"

Jorge Almirón probó el equipo de Central que este domingo irá en busca de los cuartos de final ante Independiente.

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Jorge Almirón tendrá su primer cita importante en un partido de eliminación directa como DT de Central.

Central a todo o nada: Almirón está ante una prueba de fuego que le golpea la puerta

Jorge Almirón cambia todo el equipo. En Central regresan los titulares para jugar por la Copa Libertadores.

Central va con todo ante Libertad en busca de los octavos de final de la Copa Libertadores

Ver comentarios

Las más leídas

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Lo último

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

Como el campeón 2023 con Russo: ahora a Central se le viene el River de Coudet

Como el campeón 2023 con Russo: ahora a Central se le viene el River de Coudet

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

El Canalla eliminó a Racing, es cosa seria y ahora se cruzará con el Millonario del Chacho Coudet en el Monumental . Tiene el traje de candidato puesto.

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

Por Lucas Vitantonio
Fentanilo contaminado: familiares de las víctimas volvieron a exigir justicia

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de las víctimas volvieron a exigir justicia

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia
Policiales

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía
La Ciudad

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores
Información General

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Central festejó a lo grande el pase a semifinales y ahora espera a River o Gimnasia

Central festejó a lo grande el pase a semifinales y ahora espera a River o Gimnasia

Ovación
Como el campeón 2023 con Russo: ahora a Central se le viene el River de Coudet
Ovación

Como el campeón 2023 con Russo: ahora a Central se le viene el River de Coudet

Como el campeón 2023 con Russo: ahora a Central se le viene el River de Coudet

Como el campeón 2023 con Russo: ahora a Central se le viene el River de Coudet

Almirón tras el triunfo de Central: En el segundo tiempo lo pasamos por arriba

Almirón tras el triunfo de Central: "En el segundo tiempo lo pasamos por arriba"

Milito no se guardó nada: Hoy nos sentimos, una vez más, robados

Milito no se guardó nada: "Hoy nos sentimos, una vez más, robados"

Policiales
Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia
Policiales

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

Granadero Baigorria: el pedido de la familia de un joven desaparecido

Granadero Baigorria: el pedido de la familia de un joven desaparecido

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Por Martín Stoianovich
Policiales

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Un gasista cayó preso por una seguidilla de robos en obras y viviendas de Alvear
Policiales

Un gasista cayó preso por una seguidilla de robos en obras y viviendas de Alvear

Murió un pasajero de un crucero con síntomas compatibles con norovirus
El Mundo

Murió un pasajero de un crucero con síntomas compatibles con norovirus

Trump y Xi Jinping se reúnen en China en un encuentro que podría ser trascendental
el mundo

Trump y Xi Jinping se reúnen en China en un encuentro que podría ser trascendental

La UOM dijo presente en la jornada de actualización de legislación laboral
Política

La UOM dijo presente en la jornada de actualización de legislación laboral

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer
Policiales

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

Auditorías a universidades: qué dice la ley sobre rendición de cuentas
Información General

Auditorías a universidades: qué dice la ley sobre rendición de cuentas

Quién es el escritor rosarino que fue premiado en la Feria del Libro de Buenos Aires
La Ciudad

Quién es el escritor rosarino que fue premiado en la Feria del Libro de Buenos Aires

Hantavirus: cuál fue el peor brote en Santa Fe y qué esperar después del crucero
Salud

Hantavirus: cuál fue el peor brote en Santa Fe y qué esperar después del crucero

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos
La Ciudad

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos

Tribuna Segura: los deudores alimentarios no entran a los estadios
Información General

Tribuna Segura: los deudores alimentarios no entran a los estadios

Desestiman la denuncia del gobierno contra la periodista rosarina Luciana Geuna
Política

Desestiman la denuncia del gobierno contra la periodista rosarina Luciana Geuna

Alarma en Nueva Vicentin por un incendio de magnitud en la planta de Ricardone
LA REGION

Alarma en Nueva Vicentin por un incendio de magnitud en la planta de Ricardone

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos detenidos, cocaína y autos incendiados
Policiales

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos detenidos, cocaína y autos incendiados

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario
La Ciudad

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario