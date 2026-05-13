Almirón tras el triunfo de Central: "En el segundo tiempo lo pasamos por arriba"

El DT canalla valoró el esfuerzo que hizo su equipo y enfatizó sobre la idea de que "el resultado fue justo". "Hicimos el partido que debíamos hacer", aseveró

Jorge Almirón valoró muchísimo la victoria frente a Racing que depositó al equipo en las semifinales del torneo Apertura. Puso de relieve el rendimiento del Canalla y lo dejó en claro cuando dijo: "En el segundo tiempo lo pasamos por arriba" . Una frase contundente por parte del DT de Central.

"El resultado fue superjusto. El partido era así, Racing es difícil, un equipo con juego directo . Nos acomodamos al partido de esa manera. La única que tuvieron en todo el partido anotaron y no es fácil dar vuelta un resultado en este estadio, con la presión que hay, y es la segunda vez que lo hicimos". La referencia del técnico auriazul es por lo que sucedió el pasado domingo, cuando su equipo arrancó perdiendo ante Independiente y lo terminó ganando por 3 a 1.

"En el segundo tiempo lo pasamos por arriba" , insistió el entrenador canalla, quien apuntó que Central "hizo el partido que debía. Obviamente, supimos aprovechar las expulsiones".

Almirón ponderó la respuesta física

Almirón se mostró contento por el resultado, pero también por la respuesta física del equipo. "Físicamente al equipo se lo vio bien. Todos terminaron bien, con el cansancio natural, pero en buenas condiciones. Venimos soportando el trajín de la doble competencia. Tenemos la semi y Copa Libertadores, es una locura que tengamos que jugar un alargue", dijo, y apuntó: "Había muchos nervios, pero lo de la gente fue increíble. Fue merecido el triunfo y lo ganamos con nuestras armas. Todos nos tuvimos que adaptar al partido que se daba".

leo Los futbolistas de Central festejan uno de los goles en la gran victoria de Central sobre Racing. Leonardo Vincenti / La Capital

La seguidilla de partidos hizo que el Canalla tuviera muy pocos días entre un encuentro y otro. Por eso argumentó que "a este partido no lo trabajamos demasiado, porque no tuvimos tiempo. Ya enfrentamos a Racing en su momento, en su cancha, y habíamos visto lo que venían haciendo. Nos teníamos que adaptar la segunda pelota porque es un rival muy físico, si no lo hacíamos bien íbamos a quedar lejos de la pelota".

Un DT canalla más que contento

"En el primer tiempo tuvimos una y no pudimos aprovecharla. En el segundo fue todo nuestro, tuvimos situaciones muy claras y el arquero de ellos empezó a ser figura. La entrega del equipo fue total", enfatizó.

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"Estamos convencidos de lo que hacemos, ante los pelotazos algunos se sienten incómodos, como por ejemplo Ángel (Di María), a quien la pelota le pasaba por arriba, pero en el segundo empezamos a llegar con más gente al área. El partido casi no lo entrenamos. Estaba todo preparado para que sea una fiesta y revertir un resultado no es fácil", apuntó Almirón.

Se ilusionó con la posibilidad de "recuperar a varios jugadores", entre ellos Jaminton Campaz. Y remató: "No me gusta ponerle título a los partidos, pero sí gustan estos momentos épicos, cuando la gente se puede ir contenta".