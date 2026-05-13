Ahora a Central se le viene el River de Coudet, en un camino similar al del equipo de Russo campeón 2023

El River del Chacho Coudet derrotó a Gimnasia y recibirá a Central en semifinales, sábado o domingo. La campaña canalla, parecida a la del 2023

Este torneo Apertura es distinto al de la Copa de la Liga que obtuvo Central de la mano de Miguel Ángel Russo. Pero solo porque tuvo una instancia más, la de octavos de final. El recorrido en cuartos de final y semifinales, lo encuentra a los auriazules ante un camino bastante parecido hoy. Aquella vez sacó a Racing en cuartos de final como ahora y en semifinales lo espera River , al que por supuesto deberá doblegar para alcanzar la final.

El encuentro se jugaría sábado o domingo, en hora a definir también, en el Monumental. Es que el Millo finalizó 2º en la zona B, mientras que los canallas quedaron cuartos en el mismo grupo. Y tendrá como condimento extra que al local los dirige un ídolo canalla como Eduardo Coudet.

En el repaso de lo ocurrido en el 2023, en ambas ocasiones, en Salta ante Racing y en el Kempes ante River, Central clasificó a la final por vía penal, después de igualar 2 a 2 y 0 a 0. Después superó a Platense en Santiago del Estero 1 a 0.

En cambio, a la Academia de Avellaneda ahora la eliminó sin recurrir a los doce pasos, con un triunfo por 2 a 1, eso sí, en tiempo suplementario.

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Ahora vendrá River, dirigido por Coudet, al que varios hinchas auriazules no le perdonan que no haya regresado a Central cuando se lo buscó porque quería seguir en Europa y, ante el llamado desde Núñez, dejó el club que conducía en España (Alavés) para reemplazar nada menos que a Marcelo Gallardo.

Y por lo que se viene observando, más allá de varios buenos resultados, el equipo no mejoró mucho y a punto estuvo de dejar los octavos de final en el Monumental ante San Lorenzo. Lo igualó en el último instante del tiempo agregado y estuvo dos penales abajo en la definición, pero clasificó igual.

Un trámite menos traumático para River

En cambio, en el partido que cerró los cuartos de final en el Monumental, River obtuvo un triunfo sin sobresaltos ante Gimnasia, que de nuevo se queda afuera de acceder a instancias que le permitan ir por el título.

El equipo del Chacho abrió la cuenta en el primer tiempo a través de un golazo de Sebastián Driussi a los 27 minutos del primer tiempo y de Lucas Martínez Quarta a los 20’ del complemento.

Ahora se debe definir cuándo se jugará la semifinal. Si Central hubiera recibido a Gimnasia el partido iba a ir el sábado en el Gigante, pero ante River no es tan seguro.

Por un lado, Central luego recibirá al martes 19, a las 19, a Universidad Central de Venezuela por la 5ª fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Y por el otro, River será local de Bragantino, por la misma instancia, pero de la Copa Sudamericana.

El reglamento dice que es obligatorio tener un mínimo de 48 horas de descanso entre partidos. Sábado o domingo se cumple con el mismo.