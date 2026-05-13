Nati Jota se cruzó también con Sergio Lapegüe: "No me sentí respetada en mi rol"

Después de que se hiciera viral un clip de un intercambio incómodo entre la conductora y Estanislao Bachrach en Olga, ella se defendió

Nati Jota vivió un momento tenso con Estanislao Bachrach en su programa de Olga. Después de que se haga viral el fragmento final de la nota, se armó debate en redes. Algunos opinaron que ella no estaba preparada para la nota, y otros que él se comportó de manera despectiva con toda la mesa.

En este contexto, Nati habló con el móvil de "Lape Club Social", el programa conducido por Sergio Lapegüe. Esta interacción también generó resonancia en redes, donde muchos consideraron que “Lape” había replicado la misma actitud que Bachrach con Jota, de cierta subestimación misógina.

“Es un recorte que está muy sacado de contexto. Yo odio decir eso porque suena a justificación cuando no sabés qué decir. La realidad es que está muy sacado de contexto. La columna duró veinte minutos que me parece bastante promedio para un programa de dos horas”, dijo Nati en diálogo Lapegüe y su equipo.

"Fue bastante incómodo, pero lo que hice todo el tiempo fue tratar de sostenerla y tirar para adelante y pensar nuevas preguntas. El recorte que se hace viral es el momento en el que yo termino la nota, que ya la había querido terminar un par de veces, pero se me cuestionaba cada vez que la quería terminar, cosa que no veo que pase en general con los columnistas y conductores", agregó.

El clip en cuestión muestra cómo la conductora cierra la intervención del invitado cuando Bachrach responde “no sé” a una pregunta sobre la interacción entre el consumo del alcohol y la producción de serotonina. “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’. Acá viene gente que habla de todo, agarra la guitarra y si es porteño mucho peor”, argumentó el divulgador.

Si bien su observación es potente, y parte del discurso que Estanislao comparte en sus charlas sobre inteligencia emocional, llegó después de varias interacciones incómodas entre el invitado y todo el equipo.

"Me llegan comentarios muy barderos cuando yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y de sostener situaciones en las que estaba incómoda. En el programa entero en YouTube, todos los comentarios dicen lo mismo porque fue muy incómodo, pero si ves un recorte entiendo que te dé otra sensación”, compartió ella.

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Por el cruce del biólogo Estanislao Bachrach con Nati Jota pic.twitter.com/elB8pXJwNz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 11, 2026

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El cruce entre Nati Jota y Sergio Lapegüe

Lapegüe le preguntó si a ella le había molestado que Bachrach hubiera respondido que no sabía. "Seguramente viste el recorte. Él venía hace un rato diciendo ‘no sé, no sé, no sé’. Cuando uno hace una columna, obvio que podés no saber algo, pero medio que salís con algo o explicás otra cosa”, replicó Nati.

"Lo que pasa es que él, en el teatro y en sus libros, te habla de los 'no sé', hace una exposición de eso. Yo hablé recién con él y me dijo que se fue bien de la nota, se enteró ahora de todo el escándalo. Si vos le hacés una nota a él, va a hablar de eso. Es parte de su texto, de su alocución”, insistió Lapegüe, dando a entender que ella no conocía la retórica propia del invitado.

“Yo no tengo ningún problema con que haya dicho ‘no sé’ ni con su postura. De hecho, banco. El problema es que ya hacía como cuatro preguntas que decía ‘no sé’ y no salía con otra cosa, y también otros comentarios incómodos, de mandarme a terapia por una pregunta que hago en el afán de remar la columna. Venía de situaciones tensas”, explicó Jota.

Efectivamente, poco antes del segmento viral, Bachrach había respondido de manera extraña a una pregunta de Nati. Para consultar sobre el vínculo entre el alcohol y la serotonina, ella planteó una situación: “Me tomé unos fernucos, unos fernets el viernes”. En ese momento, el invitado aseguró no saber qué era el fernuco ni el fernet.

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“Bebo, me divierto, noto como la vida me parece un poco más amable. Me voy a dormir. Me lavanto: la vida me parece complicadísima, muy triste, me deprimo. ¿Qué es lo que inhibe el alcohol que hace que yo al otro día me sienta peor?”, siguió “Tenés que hacer terapia. ¿Hacés terapia?”, respondió Bachrach. Ante la respuesta afirmativa de la conductora, el divulgador respondió: “Bueno, cambiá de terapeuta”.

Lapegüe retomó esta interacción en la nota. “Pasa que le hablaste del fernuco, no sé qué es eso, que te ponía feliz”, dijo, nuevamente sugiriendo falta de altura de Nati ante el invitado. “Sentí que cada pregunta que hacía se respondía como si fuese una pelotudez. Uno hace preguntas para que entienda todo el mundo”, replicó ella.

“Vos tenés el derecho como conductora en ese momento de cerrar la nota si tentís incómoda o si algo es irremable. Para mí estás en todo tu derecho. Lo que era raro o no se entiende es para qué él fue a buscar ese choque constante. Hay algo de que no hubo química, que ustedes no lo supieron llevar o él no se supo adecuar”, apuntó por su parte Paula Varela, parte del programa de "Lape Club Social".

“Yo creo que lo llevamos lo mejor posible para el clima que se planteó. Yo no lo entiendo. Él evidentemente no sintió incomodidad porque entiendo que está sorprendido con la repercusión. Yo sí sentí incomodidad y todo nuestro equipo la sintió. Yo no me sentí bien, no me sentí respetada en mi rol”, compartió Nati.

“Eso es importante y lo venís diciendo hace rato. Vos sentís que él te ninguneó, te subestimó”, aportó Varela. “Yo no me quería meter con él. Lo único es que ahora me siento en la obligación de aclarar y pedir que se vea la nota completa porque eso fue solo el cierre de una nota incómoda. No digo que lo haya hecho a propósito ni nada, sólo que pasó y que el recorte no es fiel a lo que pasó. Para mí es una batalla más del aire que salió o mejor o peor, pero yo lo di todo”, cerró Jota.