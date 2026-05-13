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Alarma en Nueva Vicentin por un incendio de magnitud en la planta de Ricardone

Bomberos de varias localidades de la región trabajaron más de tres horas. La situación quedó controlada alrededor de la 1.30. No hubo heridos

13 de mayo 2026 · 07:07hs
Dotaciones de bomberos voluntarios de localidades de la región acudieron al incendio

Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario

Dotaciones de bomberos voluntarios de localidades de la región acudieron al incendio
Bomberos Voluntarios de Rosario aportaron un dron en el operativo por el incendio en Nueva Vicentin

Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario

Bomberos Voluntarios de Rosario aportaron un dron en el operativo por el incendio en Nueva Vicentin

Un incendio de importante magnitud se registró en la planta que la empresa Vicentin posee en la localidad de Ricardone, a nos 15 kilómetro de Rosario. El siniestro se registró alrededor de las 22 del martes, en el sector de extracción, donde había unos tanques con hexano lo que generó alarma en la zona por la peligrosidad de ese material.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Ricardone, Rosario, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán y Pueblo Esther, además de Zapadores de Rosario y también personal del Protección Civil de la provincia.

Las tareas de extinción llevaron poco más de tres horas. Por el momento se desconocen las causas y según fuentes de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo no se registraron heridos ni en el personal de Vicentin ni del lado de los socorristas.

Comunicado de Nueva Vicentin

Ante el siniestro, la empresa Nueva Vicentin difundió un comunicado en el que destacó, al producirse el incendio, “se activaron los protocolos internos de seguridad y acudieron varias dotaciones de bomberos de las localidades de Ricardone y San Lorenzo. Como consecuencia de este rápido y efectivo accionar no se han producido víctimas ni heridos y toda la dotación que se encontraba en planta fue evacuada y puesta a inmediato resguardo”.

incendio en Vicentin
Bomberos Voluntarios de Rosario aportaron un dron en el operativo por el incendio en Nueva Vicentin

Bomberos Voluntarios de Rosario aportaron un dron en el operativo por el incendio en Nueva Vicentin

>> Leer más: El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas y dialogó con los trabajadores

“Al momento solo se cuenta con información preliminar que aún no permite establecer las causas que originaron el siniestro y las autoridades competentes ya se encuentran abocadas a la pertinente investigación de las mismas”, destacaron desde la empresa.

“En la medida que contemos con mayor información la compartiremos a la brevedad para mantener informada a toda la comunidad”, subrayó Vicentin.

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