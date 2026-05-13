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Choque estremecedor y vecinos atrapados: un automovilista murió tras la colisión

El conductor de 36 años quedó inconsciente tras el siniestro vial. Litoral Gas cortó la conexión domiciliaria de dos casas por los daños ocasionados

13 de mayo 2026 · 07:53hs
El choque se produjo después de las 5 de la mañana en San Martín y Rueda.

Foto: X/@maxiklan.

El choque se produjo después de las 5 de la mañana en San Martín y Rueda.

La policía rosarina confirmó este miércoles un choque fatal en la zona sur de la ciudad. De acuerdo a la versión preliminar, un automovilista perdió el control y se estrelló contra la puerta de dos casas durante la madrugada. Horas más tarde murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El siniestro vial se produjo pasadas las 5 de la mañana, cuando el conductor de un Fiat Palio se despistó en San Martín al 2900. Después del impacto contra las viviendas ubicadas sobre la mano que va hacia el sur, los bomberos y los médicos fueron a auxiliar a la víctima en la vereda.

La víctima de 36 años fue trasladada al Heca con escolta de las fuerzas de seguridad provinciales. Unas tres horas después de la colisión, el personal del Heca anunció el deceso debido a politraumatismos graves.

Choque, operativo de emergencia y corte de gas

Los primeros reportes y testimonios indican que Gastón Maximiliano Antonio Núñez iba manejando hacia el norte por avenida San Martín. Después del cruce sobre calle Amenábar, el vehículo fue hacia la mano contraria e impactó contra la entrada a dos viviendas linderas.

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El automovilista quedó inconsciente y no podía salir del coche por sus propios medios. En ese momento, los bomberos abrieron la carrocería y los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) consiguieron sacarlo para asistirlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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El auto quedó completamente destrozado sobre la vereda oeste de la avenida. Mientras tanto, los vecinos de una de las casas dañadas no podían salir a la calle debido al daño en la entrada. Además, Litoral Gas les cortó el servicio porque había riesgo de fuga adentro de los domicilios.

En primer lugar, la policía y los agentes municipales implementaron un corte de tránsito total entre Rueda y Amenábar. Poco antes de las 8 de la mañana se restableció la circulación luego del operativo para investigar el siniestro vial y retirar el coche.

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