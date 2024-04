Los estrenos de abril en Netflix, Amazon, Max, Disney y Star+

Entre las novedades, se destacan los thrillers policiales "Ripley", con Dakota Fanning y Andrew Scott, y "El caso Asunta", producción española que narra un mediático caso de un secuestro, en Netflix, y "El simpatizante", una serie que sigue las aventuras de un espía comunista, protagonizada por el flamante ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto, Robert Downey Jr, disponible en Max.

“Parasyte: los grises” - miniserie - 5 de abril

La miniserie que se estrenará el 4 de abril narra la historia de uno de los personajes más famosos de novelas policiales, Tom Ripley, el estafador y asesino ocasional creado en 1955 por la novelista estadounidense Patricia Highsmith.

“Parasyte: los grises” es otra miniserie que se estrenará en abril en Netflix. Se trata de una producción audiovisual que entrecruza la ciencia ficción y el horror: transcurre en Corea del Sur y cuenta la historia de Su-in, una joven que descubre ser mitad parásita, mitad humana.



La serie es obra del director Yeon Sang-ho, quien también estuvo al frente de la película coreana “Estación zombie”, y se basa en un manga de 1988 del japonés Hitoshi Iwaaki.

“El caso Asunta” - miniserie - 26 de abril

En consonancia con el resto de los estrenos destacados de Netflix para este mes, “El caso Asunta” también es una miniserie. La producción española consta de seis episodios que retratan el mediático caso de la desaparición de Asunta Basterra en Santiago de Compostela. “El caso Asunta“ es protagonizada por Candela Peña, Tristán Ulloa, Javier Gutiérrez, María León y Carlos Blanco, todos actores españoles.

Bonus track: Netflix agrega “Sex and the City” a su catálogo

Aunque no se trata de un estreno -”Sex and the City” es una serie con 25 años de historia-, desde el 1 de abril podrá encontrarse la icónica producción en Netflix. A partir del comienzo del próximo mes, todas las temporadas de la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker se van a poder disfrutar en la plataforma.

Estrenos en abril en Amazon Prime Video

“Fallout” - serie - 2 de abril

Este estreno es especial para los amantes de los videojuegos. “Fallout” nos muestra cómo sería la vida 200 años después de un apocalipsis nuclear que tuvo lugar en Estados Unidos en el año 2077. La producción conserva la estética típica de los años 50 y los recursos de la saga de videojuego “Fallout” original.

“Ourika” - serie - 12 de abril

A mediados de abril llega a Amazon Prime Video un thriller francés. “Ourika” está situada en el año 2005, en un suburbio de París, donde los disturbios son moneda corriente. La serie sigue los días de la familia Jebil, quienes lideran una red de tráfico de cannabis, pero comienzan a ver que su imperio se desmorona luego de un gran operativo policial.

“Amor perruno” - película - 18 de abril

Amazon apuesta con una comedía romántica de producción propia. La película es protagonizada por Grant Gustin (“The Flash”) y Lucy Hale (“Pretty Little Liars”). La comedia sigue a Max (Gustin) y Nicole (Hale), quienes, después de una primera cita desastrosa juran borrar el número de teléfono del otro. Días más tarde, se enteran que sus perros han encontrado el amor, y que hay cachorros en camino. De esta manera, Nicole y Max se ven obligados a convertirse en padres responsables, pero puede que descubran otras cosas en el camino.

“Perverso” - serie - 19 de abril

“Perverso” es un thriller judicial de 8 capítulos que promete atrapar. La producción es protagonizada por Iván Massagué (“Culpa mía”, “Parot"), Kira Miró (“De perdidos a Río”, “Machos alfa”), Esmeralda Pimentel (“Montecristo”, “La templanza”) y Jan Cornet (“The Gold”, “Estoy vivo”).



La producción narra la historia de historia de Haro, un malvado aristócrata que cumple condena por violación y asesinato, y que es amenazado de muerte por Óscar, un secuestrador que actúa contra la élite empresarial. A lo largo de la serie, Haro, el protagonista, negocia beneficios penitenciarios a cambio de colaborar en la investigación de los secuestros, pero en realidad prepara su venganza contra la jueza que lo encarceló.

Estrenos de abril en Max

“Divided Youth (Da Ponte Pra Lá)” - serie - 4 de abril

Desde Brasil, este 4 de abril llega a Max “Da Ponte Pra Lá”, una serie que se centra en las diferencias sociales en las juventudes del país. La producción contará con 7 episodios en los que se buscará trazar un paralelo entre la vida de los jóvenes de la periferia y la de los adolescentes de los centros de las grandes ciudades, para demostrar las diferencias sociales y culturales que se viven en Brasil.

“El simpatizante” - serie - 15 de abril

Esta nueva serie de Max promete ser la bomba del mes, ya que su protagonista es el flamante ganador del premio Oscar a mejor actor de reparto, Robert Downey Jr. La serie es una producción en conjunto de HBO y la productora de cine A24 y es dirigida por Park Chan-wook. La producción se basa en una novela de Viet Thanh Nguyen, ganador del premio Pulitzer, la cual trata de un espía comunista, mitad francés y mitad vietnamita, que durante la guerra de Vietnam entra en contacto con el gobierno de los Estados Unidos.

“Velma” - segunda temporada - 25 de abril

En la última semana de abril, la segunda temporada de “Velma” llega a Max. Esta serie de animación, destinada a un público adulto, es un spin off de Scooby Doo y sigue las aventuras del personaje homónimo. Tras batir un récord de audiencia con la primera temporada, la serie vuelve con una nueva entrega.

Estrenos de abril en Star+

"Bellas Artes" - serie - 11 de abril

En esta serie de Gastón Duprat y Mariano Cohn, Oscar Martínez interpreta a Antonio Dumas, un prestigioso historiador de arte y gestor cultural, culto y sofisticado, aunque bastante cínico y engreído, que gana un concurso para convertirse en director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid. Una vez asumido su cargo, Dumas deberá lidiar con los singulares personajes del mundo artístico.

Bellas Artes | Tráiler Oficial | Star+

"Todos somos extraños" - película - 24 de abril

Este filme escrito y dirigido por Andrew Haigh, protagonizado por Andrew Scott y Paul Mescal, sigue a Adam (Scott), un escritor solitario y recluido que inicia una relación con Harry (Mescal), un misterioso vecino que vive en la misma torre de departamentos en Londres. A medida que se desarrolla la relación entre ellos, Adam se embarca en un viaje al pasado, marcado por la ausencia de sus padres. Basada en la novela "Strangers" del japonés Taichi Yamada.

Todos Somos Extraños | Tráiler Oficial | Subtitulado

"Thank You, goonight: la historia de Bon Jovi" - serie documental - 26 de abril

Compuesta por cuatro episodios, “Thank you, goodnight: la historia de Bon Jovi” brinda un acceso único al pasado épico y al futuro incierto de la icónica banda liderada por Jon Bon Jovi. Una odisea de 40 años de rock and roll, que podría llegar a un fin abrupto cuando aparece una lesión en el cantante.

Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi | Tráiler Oficial | Star+

Estrenos de abril en Disney+

"Wish: el poder de los deseos" - película - 3 de abril

Uno de los últimos grandes estrenos de Disney llega finalmente a las pantallas chicas. La película sigue a Asha, una soñadora que pide un deseo y es escuchada por una fuerza cósmica: una pequeña esfera de energía ilimitada llamada Estrella. Asha y Estrella se enfrentan a un enemigo imponente, el Rey Magnífico, para salvar a su comunidad.

WISH: El Poder de los Deseos | Tráiler Oficial | Doblado

"Iwájú" - serie - 10 de abril

Esta serie animada sigue a Tola y a su mejor amigo Kole, mientras descubren los secretos y peligros que esconden sus diferentes mundos. Los realizadores llevan a los espectadores a un viaje único por el mundo de Iwájú, rebosante de elementos visuales únicos y avances tecnológicos inspirados en el espíritu de Lagos.