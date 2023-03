Lizy Tagliani se casó por civil y armó una gran fiesta

Las cámaras de Telefe tuvieron acceso exclusivo a la sala del registro civil y transmitieron el minuto a minuto de la ceremonia. Tras prometer que no iba a ser algo muy largo, el juez comenzó a leer las formalidades pertinentes a este tipo de uniones y la primera cara de sorpresa de Lizy llegó cuando este develó públicamente su edad.

Hasta que finalmente llegó la pregunta de rigor: “¿Lizy Rojas (así es su verdadero nombre) acepta como esposo al señor Jaime Sebastián Nebot?”. Tras un minuto de silencio (que asustó al juez y a todos los presentes), la novia por fin respondió: “Sí, acepto”, algo que Sebastián repitió segundos después aunque sin tanta intriga.

Posteriormente los recién casados se besaron ante un efusivo aplauso de todos los presentes y Lizy interrumpió al juez para decir: “Como no puedo aguantarme no hablar, quiero decir que estoy muy orgullosa y contenta con el paso que acabamos de dar. Que Sebastián es un hombre muy importante en mi vida y que la vida se construye de oportunidades y que sin ellas no podemos lograr absolutamente nada. Yo soy el resultado de muchas pequeñas oportunidades de gente maravillosa que se me ha cruzado a lo largo de la vida”.

“También esas oportunidades tienen que ver con el amor y Sebastián representa en mi vida eso: el gran amor con el que quiero estar el resto de mi vida”, remató muy emocionada, en la previa de la firma de la libreta.

La declaración de la conductora y humorista, generó que su esposo rompiera con su enorme timidez para responder: “Estoy muy emocionado y sin duda alguna es el día más importante de mi vida. Te amo, nada más", dijo mientras besaba a su mujer.

El matrimonio organizó un importante festejo en un salón de Berazategui a la que fueron invitados 180 personas, entre ellas figuras del ambiente como Verónica Lozano, Florencia Peña, Andy Kusnetzoff, Nicole Neumann, Wanda Nara, Soledad y Karina, entre otros.

La luna de miel será en Cancún, aunque recién a fin de año, ya que Tagliani arranca con las grabaciones de Got Talent, para Telefe, y vuelve con Los bonobos al teatro.