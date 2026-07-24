De "La novicia rebelde" a "Mary Poppins": Julie Andrews tendrá su documental en Disney+

Definitivamente, la actriz británica Julie Andrews marcó a varias generaciones y construyó una carrera que la convirtió en una de las grandes leyendas del cine y la televisión. En ese contexto, Disney+ anunció que se encuentra en plena producción de un documental dedicado a la protagonista de "La novicia rebelde" y "Mary Poppins" .

Si bien por el momento la plataforma no confirmó cuál será el título del proyecto , a través de un comunicado oficial informó que la producción ya está en marcha y brindó algunos detalles. El documental buscará reconocer y celebrar la trayectoria de la actriz británica de 90 años que conquistó a generaciones con algunos de los personajes más emblemáticos del cine.

La talentosa actriz, comenzó trabajando en la industria con tan solo doce años, cuando comenzó a protagonizar en su país natal obras de teatro del género vodevil. Fue así como, tiempo después y gracias a su extraordinaria voz de soprano de coloratura de cuatro octavas, llegó a Estados Unidos y fue parte de prestigiosos musicales de Broadway como"The Boy Friend", "My Fair Lady" y "Camelot"

Ya consagrada en Broadway, la artista fue convocada por Walt Disney para protagonizar su primera película "Mary Poppins" . Ese papel, la llevo a ganar el Premio Oscar a Mejor Actriz y un Globo de Oro. Luego de protagonizar "La novicia rebelde", Andrews también llegó a las nuevas generaciones gracias a su papel en "El diario de la princesa".

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Qué se sabe sobre el documental de Julie Andrews

Según dio a conocer Disney+, el documental sobre la actriz británica será una producción de This Machine, compañía perteneciente a Sony Pictures Television, y estará dirigido por R.J. Cutler, un reconocido realizador que ya cuenta con trayectoria en documentales biográficos.

Cutler estuvo al frente de "Billie Eilish: The World’s a Little Blurry", el aclamado documental sobre la cantante Billie Eilish. También dirigió "Elton John: Never Too Late" y "Martha" , la producción que repasa la vida de la empresaria Martha Stewart.

La producción recorrerá la vida y carrera de Julie Andrews, desde sus inicios en el vodevil británico hasta su ascenso como una de las grandes estrellas del cine y el entretenimiento a nivel mundial. El documental contará con material de archivo inédito y nuevas entrevistas exclusivas que repasarán los momentos más importantes de su trayectoria artística.

Si bien Disney+ todavía no confirmó el título oficial del proyecto, sí adelantó que su estreno está previsto para 2027.

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La palabra de R.J Cutler

"Julie Andrews no es simplemente una artista querida por el público", expresó Cutler, el encargado de dirigir el documental de al aclamada actriz. Y agregó: "Es un ícono cultural, una figura que forma parte de la manera en que generaciones enteras entienden la alegría, la resiliencia y la gracia. La mayoría de las personas desconoce los enormes desafíos que tuvo que superar a lo largo de su vida, y eso es precisamente lo que exploramos en esta película".

"Poder conversar con Julie, ser invitado a conocer su mundo interior y verla reflexionar sobre una vida que marcó la de tantas otras personas fue una experiencia que siempre atesoraré. Se entregó por completo, sin barreras ni artificios. Y lo que encontramos fue a alguien aún más extraordinaria que el ícono. Me siento profundamente honrado por su talento, maravillado por su fortaleza y agradecido por la confianza que depositó en nosotros", cerró diciendo en el comunciado oficial de Disney +.