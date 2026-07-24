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De "La novicia rebelde" a "Mary Poppins": Julie Andrews tendrá su documental en Disney+

Dirigido por R.J. Cutler, el proyecto contará con material de archivo inédito y entrevistas exclusivas

24 de julio 2026 · 14:07hs
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Julie Andrews tendrá su propio documental en Disney +

Julie Andrews tendrá su propio documental en Disney +

Definitivamente, la actriz británica Julie Andrews marcó a varias generaciones y construyó una carrera que la convirtió en una de las grandes leyendas del cine y la televisión. En ese contexto, Disney+ anunció que se encuentra en plena producción de un documental dedicado a la protagonista de "La novicia rebelde" y "Mary Poppins".

Si bien por el momento la plataforma no confirmó cuál será el título del proyecto, a través de un comunicado oficial informó que la producción ya está en marcha y brindó algunos detalles. El documental buscará reconocer y celebrar la trayectoria de la actriz británica de 90 años que conquistó a generaciones con algunos de los personajes más emblemáticos del cine.

La talentosa actriz, comenzó trabajando en la industria con tan solo doce años, cuando comenzó a protagonizar en su país natal obras de teatro del género vodevil. Fue así como, tiempo después y gracias a su extraordinaria voz de soprano de coloratura de cuatro octavas, llegó a Estados Unidos y fue parte de prestigiosos musicales de Broadway como"The Boy Friend", "My Fair Lady" y "Camelot"

Ya consagrada en Broadway, la artista fue convocada por Walt Disney para protagonizar su primera película "Mary Poppins". Ese papel, la llevo a ganar el Premio Oscar a Mejor Actriz y un Globo de Oro. Luego de protagonizar "La novicia rebelde", Andrews también llegó a las nuevas generaciones gracias a su papel en "El diario de la princesa".

>> Leer más: Un merecido homenaje a la carrera de Julie Andrews

Qué se sabe sobre el documental de Julie Andrews

Según dio a conocer Disney+, el documental sobre la actriz británica será una producción de This Machine, compañía perteneciente a Sony Pictures Television, y estará dirigido por R.J. Cutler, un reconocido realizador que ya cuenta con trayectoria en documentales biográficos.

Cutler estuvo al frente de "Billie Eilish: The World’s a Little Blurry", el aclamado documental sobre la cantante Billie Eilish. También dirigió "Elton John: Never Too Late" y "Martha" , la producción que repasa la vida de la empresaria Martha Stewart.

La producción recorrerá la vida y carrera de Julie Andrews, desde sus inicios en el vodevil británico hasta su ascenso como una de las grandes estrellas del cine y el entretenimiento a nivel mundial. El documental contará con material de archivo inédito y nuevas entrevistas exclusivas que repasarán los momentos más importantes de su trayectoria artística.

Si bien Disney+ todavía no confirmó el título oficial del proyecto, sí adelantó que su estreno está previsto para 2027.

>> Leer más: La serie "Ted Lasso" podría llegar hasta la temporada seis

La palabra de R.J Cutler

"Julie Andrews no es simplemente una artista querida por el público", expresó Cutler, el encargado de dirigir el documental de al aclamada actriz. Y agregó: "Es un ícono cultural, una figura que forma parte de la manera en que generaciones enteras entienden la alegría, la resiliencia y la gracia. La mayoría de las personas desconoce los enormes desafíos que tuvo que superar a lo largo de su vida, y eso es precisamente lo que exploramos en esta película".

"Poder conversar con Julie, ser invitado a conocer su mundo interior y verla reflexionar sobre una vida que marcó la de tantas otras personas fue una experiencia que siempre atesoraré. Se entregó por completo, sin barreras ni artificios. Y lo que encontramos fue a alguien aún más extraordinaria que el ícono. Me siento profundamente honrado por su talento, maravillado por su fortaleza y agradecido por la confianza que depositó en nosotros", cerró diciendo en el comunciado oficial de Disney +.

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