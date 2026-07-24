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Netflix: una miniserie dramática y emotiva para maratonear el fin de semana

Secretos y dramas familiares quedan expuestos cuando la vida de una joven está en riesgo. De qué se trata esta aclamada producción

24 de julio 2026 · 19:13hs
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La miniserie dramática El otro padre está disponible en Netflix

La miniserie dramática "El otro padre" está disponible en Netflix

Entre lo más visto de Netflix, se destaca una miniserie mexicana llena de dramas y conflictos familiares. Se trata de “El otro padre”, una producción de 10 capítulos creada por Roberto Stopello que envuelve a los espectadores en la intimidad de un secreto que revive en una situación límite.

La trama se desenvuelve sobre temas como las decisiones del pasado, los secretos familiares y las enfermedades. Tal como adelanta la sinopsis, la historia sigue a una doctora que, con la vida de su hija en juego, comienza una rápida búsqueda por un donante de riñón. La situación se complica cuando una prueba de ADN termina revelando un amorío secreto que podría destruir a dos familias.

La historia, recientemente estrenada en la plataforma, combina el drama con lo emotivo generando una experiencia totalmente intrigante y sentimental.

>> Leer más: La miniserie de misterio que todos están viendo en Netflix

De qué se trata “El otro padre”

La protagonista de esta historia es Macarena, una doctora y madre que descubre que Julieta, su hija, necesita recibir un trasplante de riñón de forma urgente. En cuanto se sumerge en la búsqueda de un donante compatible, las pruebas genéticas revelan algo impensado: su esposo no es el padre biológico de su hija.

Este descubrimiento desentierra una infidelidad del pasado que se había convertido en un secreto inconfesable. Con la vida de su hija en manos, Macarena deberá recurrir al verdadero padre de Julieta, desatando un conflicto entre dos familias de la alta sociedad mexicana.

>> Leer más: Netflix: la miniserie española de apenas 6 capítulos que escaló rápidamente en el ranking

Trailer de “El otro padre”

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