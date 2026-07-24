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Netflix: tres películas de suspenso para el fin de semana

La plataforma renovó su catálogo y los usuarios quedaron atrapados por las nuevas historias de suspenso. Tres imperdibles para el fin de semana

24 de julio 2026 · 20:25hs
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Deseo

"Deseo", una cinta que combina aventura y suspenso, está disponible en Netflix

Llega el fin de semana y elegir una buena producción para disfrutar desde casa se vuelve todo un desafío. Afortunadamente, Netflix cuenta con una sección de suspenso ideal para quienes adoran las historias llenas de tensión y giros de trama. Y, como es difícil seguirle el ritmo a las novedades, vale la pena repasar algunas de las películas más recientes y llamativas del género.

Elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Por suerte, el fin de semana es el momento ideal para ponerse al día con las producciones destacadas de la plataforma. A continuación, las tres historias de suspenso que brillan entre lo más visto.

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Tres películas de suspenso para el fin de semana

“Compañera perfecta”

“Compañera perfecta” es una mezcla entre thriller, ciencia ficción y humor negro que mantiene al espectador al borde del asiento, sin poder adelantarse a lo que vendrá.

La película sigue a Iris, una mujer que viaja con su novio a unas pequeñas vacaciones en un lago remoto para encontrarse con un grupo de amigos. Pero lo que en principio parece una reunión común y corriente de fin de semana, toma un giro inesperado a raíz de secretos entre los participantes de la reunión y planes oscuros de los que Iris deberá escapar.

La cinta va revelando información paulatinamente, cambiando de tono pero manteniendo la tensión por sobre todo.

“Deseo”

Desde México llega una producción de suspenso llena de drama, secretos y sensualidad. La historia gira sobre el apasionado romance entre Lucero, una abogada exitosa y casada, con Matías, el joven entrenador de natación de los hijos de Lucero.

Lo que comienza como un secreto inofensivo se convierte en un juego retorcido donde todos pierden el control. Los espectadores no solo serán testigos de una infidelidad, sino de toda una red de manipulación y chantaje que termina, como se sabe desde la primera escena, en una muerte.

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“Elize: Sombras de una mujer”

Esta película intensa y dramática es un verdadero thriller psicológico. Basada en uno de los crímenes más impactantes de Brasil, “Elize: Sombras de una mujer” se mete detrás de un matrimonio aparentemente perfecto, donde una mujer es capaz de lo inimaginable.

La cinta parte del crimen de Elize Matsunaga, la mujer que asesinó y descuartizó a su marido. A partir de esto, la historia intenta reconstruir todo lo que llevó a Elize a cometer el delito, siguiendo su vida previa a su casamiento, la relación con su esposo y las emociones detrás.

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