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Buen inicio de torneo para Newell's: le ganó a Talleres con gol de Cóccaro, de penal

La Lepra arrancó el torneo Clausura con el pie derecho. Tuvo un buen primer tiempo y en el segundo, tras el gol se retrasó y la pasó mal, pero sumó de a tres

25 de julio 2026 · 19:10hs
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Matías Cóccaro ya convirtió de penal y lo festeja con alma y vida. Fue el gol de la victoria para Newells.

Leonardo Vincenti / La Capital

Matías Cóccaro ya convirtió de penal y lo festeja con alma y vida. Fue el gol de la victoria para Newell's.
La Lepra ya juega en el Coloso del Parque ante Talleres. El equipo de Kudelka va por su primera alegría.

Leonardo Vincenti / La Capital

La Lepra ya juega en el Coloso del Parque ante Talleres. El equipo de Kudelka va por su primera alegría.
Todos los jugadores de Newells con la bandera en homenaje a la selección nacional. Debut con Talleres en el Coloso.

Todos los jugadores de Newell's con la bandera en homenaje a la selección nacional. Debut con Talleres en el Coloso.

Buen inicio del torneo Clausura para Newell's, que en el Coloso del Parque le ganó a Talleres con gol del centrodelantero Matías Cóccaro, de penal, a los 9' del complemento. De esta forma el equipo de Frank Kudelka se sacó el peso del debut y ahora irá con más calma a cancha de Independiente.

La Lepra hizo un buen primer tiempo, en el que tuvo muchas situaciones, aunque la ventaja la encontró en los primeros minutos del complemento, en ese penal que le cometieron a Mazzantti y que Cóccaro transformó en gol.

De todas formas lo que vino después no fue fácil para Newell's. Es que Kudelka comenzó a hacer todos cambios defensivos , lo que le permitió a Talleres asumir el protagonismo. Por eso tuvo que aparecer en reiteradas ocasiones el arquero Josué Reinatti, quien terminó siendo unas de las figuras.

>>Leer más: Newell's vs. Talleres por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El minuto a minuto entre Newell's y Talleres

Final del partido. ¡Ganó Newell's!

90+5' Atajadón de Rinatti tras un cabezazo de Augusto Schott.

85' Expulsado Román Riquelme en Talleres.

84' Rick, desde afuera del área, se fue cerca del palo izquierdo.

83' Se salvó Newell's. Chamorro apareció por derecha, pero Reinatti le ahogó el grito de gol.

70' Se produce el debut de Lautaro Giannetti. Ingresó por Facundo Guch.

65' Gran contra de Talleres, Rick corrió más de 20 metros y llegó mano a mano con Reinatti, quien ganó la pulseada.

62' Remate cruzado de Orta que se fue muy cerca del palo derecho de Unsain.

54' GOL de Newell's! Matías Cóccaro anotó desde los 12 pasos.

53' Penal para Newell's tras infracción sobre Mazzantti.

Comenzó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo en el Coloso, Newell's y Talleres empatan sin goles.

39' Jerónimo Russo, de frente al arco, la tiró por arriba del travesaño. Fue una de las más claras de la Lepra.

37' Cerca Newell's. Tiro libre frontal, cabezazo y Unsain salvó con lo justo contra el palo izquierdo.

7' La primera del partido la tuvo Cóccaro. Gran asistencia de Guch tras una recuperación en campo de la T y remate del 9 leproso que sacó Unsain al córner.

Comenzó el partido

Kudelka dispuso el equipo base que ensayó en la pretemporada, sin el lesionado Rodrigo Herrera (esguince grave de codo izquierdo), entrando en su lugar Jerónimo Gómez Mattar.

Los que llegaron como refuerzos van todos al banco: Franco Escobar, Lautaro Gianetti y Alan Soñora.

>>Leer más: El taller de la Scaloneta: la intimidad de un grupo valiente que luchó contra el reloj

Las estadísticas en el Coloso del Parque

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