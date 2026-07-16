El conmovedor mensaje de Ángel Di María tras la clasificación de la selección argentina a la final

El rosarino publicó una serie de posteos en redes sociales tras el triunfo del equipo de Lionel Scaloni frente a Inglaterra

La clasificación de la selección argentina la final del Mundial 2026 despertó la emoción de millones de hinchas. Uno de los mensajes más conmovedores llegó de Ángel Di María , quien felicitó a sus excompañeros con una sentida carta publicada en sus redes sociales.

El rosarino, que dejó el seleccionado tras conquistar la Copa América 2024, siguió el partido frente a Inglaterra y expresó su orgullo por el equipo que dirige Lionel Scaloni.

Apenas terminó el encuentro, Di María compartió una historia de Instagram con un mensaje breve, pero cargado de emoción: "Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más" . Luego, alabó la forma en la que el equipo consiguió la clasificación: "Y era con juego, con corazón, con el alma . Gracias selección. Gracias chicos. Gracias".

La emoción siguió con una nueva publicación: "Qué hermosa locura. Qué lindo es ser argentino" .

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La carta de Di María para la selección argentina

El mensaje más profundo llegó en una cuarta historia de Instagram, donde respondió una publicación de la AFA con un extenso agradecimiento a los futbolistas que integran el plantel: "No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino".

El exjugador también valoró el ciclo que atraviesa la selección: "Llevamos unos 5/6 años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes".

Di María resaltó además el compromiso del plantel: "Una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la Selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años".

Sobre el final de su carta volvió a agradecerles a sus excompañeros: "Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos".

Finalmente, cerró el mensaje con un deseo para el plantel: "Ah, me olvidaba de algo. Sigan disfrutando, que si ustedes disfrutan, nosotros somos felices".

Jorgelina Cardoso en el Monumento

Quien también se sumó a la euforia por el triunfo albiceleste fue Jorgelina Cardoso, que compartió videos en sus redes sociales. "Al monumentoooooo!!!", escribió la pareja del futbolista de Central mientras cantaba eufóricamente junto a una amiga durante los festejos en Rosario.

"El que no salta es un inglés!!", "NUNCA DEJEN DE CREER!!!" y "Qué lindo es ser argentino carajooo!!!!!", fueron los mensajes que sumó para compartir ese momento de alegría.