Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina" También realzaron el juego de Messi y cuestionaron al DT Tuchel por los cambios 15 de julio 2026 · 19:12hs

"England out", fue el titular en grandes caracteres que publicó la prensa de Inglaterra para lamentar la caída de su selección ante Argentina en el Mundial 2026, y también resaltó el juego de Lionel Messi y afirmó que el conjunto albiceleste utilizó "29 artimañas sucias" para quedarse con el pase a la final.

The Times tituló "Angustia para Inglaterra" y destacó en su portada el gol de Lautaro Martínez, con el que "el delantero del Inter de Milán adelantó a los vigentes campeones en el minuto 92".

"Inglaterra, con el corazón roto tras el dramático doblete de Argentina", fue la sentencia de The Guardian, mientras que The Telegraph abrió con un gran "Inglaterra afuera" con la foto del abrazo entre Messi y Harry Kane, aseguró que "Spence brilló en la derrota" y sostuvo que el 10 argentino estuvo "magnífico". Pero también publicó un artículo en su portal donde detalla las supuestas "29 artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra".

Independent puso el foco en el técnico inglés. "Tuchel, bajo presión tras la dolorosa derrota en semifinales", indicó, y también aseguró en la calificación de sus jugadores que "la defensa obtuvo un 8/10, pero los cambios de Tuchel le costaron caro" a la selección británica.