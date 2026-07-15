City Center Rosario sortea dos autos eléctricos: cómo participar

El casino regala este invierno dos vehículos BYD Dolphin cero kilómetro. Una línea de vehículos chinos especialmente pensada para la movidad urbana

Este invierno, City Center Rosario sortea dos autos eléctricos cero kilómetro . Bajo el concepto “El Yin y el Yang”, el casino de la ciudad regalará vehículos BYD Dolphin a dos personas muy afortunadas.

Para quienes aún no lo conocen: BYD Dolphin es una línea de autos de la marca china BYD diseñados especialmente pensados para la movilidad urbana. El modelo insignia cuenta con motor totalmente eléctrico y una autonomía de hasta 427 km.

Estos flamantes vehículos son un símbolo de innovación y equilibrio entre tecnología, diseño y sustentabilidad . Este modelose destaca por su equipamiento de última generación y su estética moderna.

Para tener chance de ser el dueño de uno de estos autos, se debe ser socio WIN del City Center Rosario.

Asociarse a WIN es un proceso rápido, gratuito y muy fácil de realizar. Se debe completar un formulario y presentarlo en el centro de atención al cliente, donde se obtiene sin cargo la tarjeta que le permitirá al portador participar de fabulosas promociones y disfrutar de premios sorpresa. Importante: la tarjeta WIN es personal e intransferible. Cada interesado debe asociarse de manera individual.

¿Cómo participar de este sorteo? Los puntos se suman al jugar en los slots de la sala para canjearlos luego por cupones. Durante julio y agosto, cada cupón depositado en una urna instalada en el City Center será una posibilidad de quedarse con uno de estos modernos autos eléctricos.

Para agendar: el gran sorteo, el viernes 28 de agosto a las 21.

Viví Las Vegas sin salir de Rosario

Inspirado en la estética vibrante de Las Vegas, el City inauguró un espacio en el casino pensado para transformar la experiencia de entretenimiento en algo mucho más dinámico, visual y participativo: Vive Las Vegas by IGT.

Este nuevo sector combina lo mejor del universo del casino con una puesta en escena impactante. Slots de última tecnología, una ambientación única y sorteos semanales y mensuales por grandes premios.

Todas las semanas de julio a septiembre habrá 7 millones de pesos en premios, además de un gran sorteo mensual durante los tres meses que dura esta experiencia. En julio, los tres ganadores se llevarán un iPhone 17 Pro + Apple Watch, un Smart TV de 65" + sillón masajeador y una PlayStation 5 + silla gamer, respectivamente. Además, otros tres ganadores se repartirán $6.000.000 en créditos para divertirse en la sala.

Esta nueva experiencia se integra a la propuesta mundialista del City durante julio, con previas y partidos de la selección, grandes sorteos en los entretiempos y las Máquinas Mundialistas, que permiten duplicar los puntos de canje para sumar más beneficios y extender la experiencia de juego sin modificar la forma habitual de divertirse.

Conocé más sobre estas acciones y todas las propuestas del casino en el sitio web City Center Rosario.

Sólo para mayores de 18 años. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.