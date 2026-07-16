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¿Cábala de Messi? La impresionante coincidencia que descubrieron los hinchas en Instagram

Messi publicó exactamente el mismo texto que había compartido tras eliminar a Croacia en Qatar 2022. La coincidencia alimentó la ilusión antes de la final

16 de julio 2026 · 10:40hs
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Messi repitió palabra por palabra un mensaje de Qatar 2022 y desató la ilusión

AP

Messi repitió palabra por palabra un mensaje de Qatar 2022 y desató la ilusión

La clasificación de la selección argentina a una nueva final del Mundial dejó una curiosidad que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Después del triunfo 2 a 1 frente a Inglaterra, Lionel Messi publicó en Instagram exactamente el mismo mensaje que había compartido el 13 de diciembre de 2022, cuando Argentina derrotó a Croacia y se metió en la final de Qatar.

La coincidencia no tardó en ser detectada por los hinchas, que comenzaron a preguntarse si se trata de una simple casualidad o de una de las cábalas del capitán argentino.

El mismo mensaje, palabra por palabra

El texto publicado por Messi tras la victoria sobre Inglaterra es idéntico al que escribió hace casi cuatro años, luego del 3 a 0 sobre Croacia que depositó a la Albiceleste en la final que terminaría consagrándola campeona del mundo.

El mensaje dice: "A LA FINAL!!!!! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! Vamos Argentina carajo!!!! #TodosJuntos"

No cambió una sola palabra. Tampoco los signos de exclamación, los tres corazones con la bandera argentina ni el hashtag #TodosJuntos.

Un detalle que ilusionó a los hinchas

La repetición del posteo generó miles de comentarios en cuestión de minutos. Muchos usuarios interpretaron el gesto como una posible cábala de Messi de cara a la definición del Mundial 2026, mientras otros destacaron que el capitán eligió revivir un mensaje asociado a uno de los momentos más felices de su carrera.

>> Leer más: Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia" en la semifinal

Las comparaciones entre ambas publicaciones comenzaron a multiplicarse en X, Instagram y TikTok, donde los hinchas remarcaron que el texto es exactamente el mismo.

La ilusión de repetir la historia

Aunque Messi nunca habló públicamente de sus cábalas, a lo largo de su carrera mantuvo varias rutinas antes de los partidos y suele repetir ciertos gestos cuando las cosas funcionan.

Esta vez no hizo falta ninguna explicación. Bastó con que los hinchas compararan ambas publicaciones para encontrar una coincidencia que alimentó la ilusión. Si el mensaje vuelve a traer suerte, Argentina podría volver a escribir una página histórica y levantar otra Copa del Mundo.

Los posteos bajo la lupa

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