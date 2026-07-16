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Cómo llegó la bandera de "Las Malvinas son argentinas" a los jugadores de la selección argentina

Un hincha la acercó desde la tribuna después de la clasificación a la final del Mundial. Giovani Lo Celso la tomó y el gesto dio la vuelta al mundo

16 de julio 2026 · 10:06hs
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La historia detrás de la bandera de Malvinas que exhibió la Selección tras el triunfo ante Inglaterra

La historia detrás de la bandera de Malvinas que exhibió la Selección tras el triunfo ante Inglaterra

La imagen recorrió el mundo apenas terminó la semifinal del Mundial 2026. Mientras la selección argentina celebraba el triunfo 2 a 1 sobre Inglaterra, varios futbolistas desplegaron sobre el césped una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un gesto que rápidamente trascendió lo deportivo y abrió un nuevo capítulo de la histórica rivalidad entre ambos países.

Con el paso de las horas comenzó a conocerse cómo llegó esa bandera a manos de los jugadores. Según pudo reconstruirse a partir de fotografías y testimonios posteriores, el paño blanco había sido llevado por un hincha argentino ubicado detrás del arco donde la Albiceleste marcó los dos goles de la remontada.

El momento en que Lo Celso vio la bandera

La escena ocurrió mientras los futbolistas celebraban junto a los miles de argentinos que coparon una de las cabeceras del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En medio de los cánticos, Giovani Lo Celso advirtió la bandera que sostenía un simpatizante en la primera fila de la tribuna. El mediocampista se acercó hasta el borde del campo de juego, cruzó las vallas publicitarias y pidió que se la alcanzaran.

Según reconstruyó el diario Clarín, la fotografía de la agencia Reuters captó ese instante, en el que el hincha le entrega la bandera al futbolista. Con el paño ya en sus manos, Lo Celso regresó junto al resto del plantel y le pidió ayuda a Lisandro Martínez para desplegarlo.

>> Leer más: El rosarino Gio Lo Celso desafió a la Fifa con una bandera: "Las Malvinas son argentinas"

El festejo que dio la vuelta al mundo

Mientras los jugadores seguían cantando junto a los hinchas, la bandera comenzó a pasar de mano en mano.

Primero la sostuvieron Lo Celso y Lisandro Martínez. Luego la tomó Cristian "Cuti" Romero y finalmente volvió a quedar sobre el césped, mientras el plantel continuaba los festejos por la clasificación a la segunda final consecutiva de un Mundial.

Las imágenes fueron reproducidas por medios de todo el mundo y generaron repercusiones tanto en Argentina como en el Reino Unido.

Qué dijeron los jugadores

Consultado después del partido, Lionel Messi aseguró que no había advertido el momento en que apareció la bandera. "No sé quién la sacó. Apareció ahí", comentó el capitán argentino.

Por su parte, Nicolás Tagliafico intentó explicar el contexto emocional del festejo. "A veces no queremos mezclar las cosas, pero la emoción y la victoria te van llevando a hacer esas cosas. A veces no hace falta decirlas. Alcanza con mostrarlas", afirmó.

También Leandro Paredes dejó una frase que rápidamente se viralizó cuando fue consultado por el mensaje de la bandera: "Siempre serán argentinas".

Más tarde, Lisandro Martínez volvió a referirse al episodio y aseguró que el grupo siempre busca transmitir un mensaje de unión y compromiso con el país.

Un gesto pese a las restricciones

La aparición de la bandera tuvo un condimento adicional porque, antes del partido, las autoridades estadounidenses y la FIFA habían acordado restringir el ingreso al estadio de banderas, camisetas o carteles con referencias a las Islas Malvinas, al considerar que podían interpretarse como mensajes de contenido político.

>> Leer más: Insólito: los hinchas argentinos no podrán mencionar a las Islas Malvinas ante Inglaterra

La medida formó parte del operativo especial de seguridad diseñado para una semifinal catalogada como de alto riesgo por la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra.

Si bien la bandera no apareció en las tribunas durante el encuentro, sí terminó sobre el campo de juego una vez consumada la clasificación argentina.

La FIFA podría analizar el episodio

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe las manifestaciones políticas durante las competencias organizadas por el organismo.

Por ese motivo, el festejo quedó bajo análisis y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría quedar expuesta a una investigación disciplinaria. En caso de que la FIFA considere que existió una infracción, las sanciones previstas van desde una advertencia hasta multas económicas, aunque por el momento el organismo no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre el episodio.

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