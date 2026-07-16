La Capital | Valentín Barco

Escándalo pos partido: el golpe de Jude Bellingham a Valentín Barco tras la victoria argentina

El mediocampista inglés le dio un golpe en la cabeza al futbolista argentino una vez que se terminó la semifinal del Mundial 2026

16 de julio 2026 · 10:21hs
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El fuerte cruce que protagonizaron Jude Belllingham y Valentín Barco

El fuerte cruce que protagonizaron Jude Belllingham y Valentín Barco

La clasificación de la selección argentina a una nueva final del Mundial 2026 no solo dejó una remontada inolvidable frente a Inglaterra. Una vez que terminó el encuentro, un fuerte cruce entre futbolistas de ambos equipos opacó por algunos instantes los festejos albicelestes. El principal protagonista fue Jude Bellingham, quien golpeó al jugador argentino Valentín Barco en plena celebración.

El episodio ocurrió segundos después del pitazo final del árbitro estadounidense Ismail Elfath, cuando los jugadores argentinos comenzaron a abrazarse en el centro del campo para celebrar el triunfo por 2-1. Mientras el plantel de Lionel Scaloni disfrutaba de la clasificación, el volante del Real Madrid reaccionó de manera inesperada y agredió al lateral argentino.

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto del incidente. Barco caminaba hacia el grupo de futbolistas argentinos que celebraban el pase a la final cuando pasó cerca de Bellingham.

Sin previo intercambio de palabras, el inglés levantó el brazo y le dio un golpe con la mano abierta en la nuca. El impacto sorprendió al exjugador de Boca, que se dio vuelta de inmediato y encaró al mediocampista inglés para pedirle explicaciones.

La tensión aumentó en cuestión de segundos y varios futbolistas comenzaron a acercarse al lugar para evitar que la discusión terminara en una pelea.

El primero en intervenir fue Nicolás Paz, quien se interpuso entre ambos jugadores para contener la reacción de Barco. Pocos instantes después apareció Nicolás Otamendi, uno de los referentes del seleccionado argentino. El defensor enfrentó a Bellingham, le recriminó la agresión y luego se ocupó de alejar a sus compañeros para que el incidente no pasara a mayores.

Del otro lado también llegaron varios futbolistas ingleses para respaldar a su compañero. Durante algunos segundos hubo empujones, reclamos y discusiones, aunque finalmente la situación se calmó sin necesidad de que interviniera el cuerpo arbitral.

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Un nuevo video mostró qué ocurrió antes de la agresión

Con el paso de las horas comenzaron a circular imágenes inéditas que podrían ayudar a explicar el origen del enojo de Bellingham.

Las grabaciones corresponden al momento del empate de Enzo Fernández, convertido a los 85 minutos del partido. En esa celebración, Barco, que permaneció durante todo el encuentro en el banco de suplentes, salió de la zona técnica para festejar junto al resto del plantel argentino.

Sin embargo, antes de reunirse con sus compañeros, el lateral corrió hacia el sector donde estaban los futbolistas ingleses y celebró el gol muy cerca de ellos, con gritos y gestos de euforia.

La actitud provocó una reacción inmediata de John Stones, quien lo empujó para apartarlo mientras otros jugadores intentaban calmar la situación. Barco regresó luego al banco de suplentes y el partido continuó hasta el desenlace.

El árbitro Ismail Elfath no advirtió la agresión porque ocurrió cuando el partido ya había terminado y los jugadores comenzaban a retirarse del campo de juego.

En caso de considerar que existió una conducta violenta, la Fifa tiene la facultad de analizar las imágenes y aplicar una sanción de oficio contra el mediocampista inglés antes de la finalización del torneo.

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