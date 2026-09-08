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Legó a Netflix un thriller psicológico australiano que seduce a los usuarios

Estrenada en 2023, el film llegó a la plataforma con un misterio inquietante que juega con la cabeza de los espectadores. De qué se trata

8 de septiembre 2026 · 14:47hs
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Huye

"Huye, conejo, huye" es el thriller que acaba de desembarcar en Netflix

“Cuando su hija de 7 años súbitamente empieza a comportarse de forma extraña, una madre soltera termina reabriendo la puerta de los secretos más oscuros de su familia”. Esa es la premisa de una de las últimas películas sumadas al catálogo de Netflix, un thriller psicológico de menos de dos horas que ya entró entre lo más visto de la plataforma.

“Huye, conejo, huye” es el nombre del film de 2023 que acaba de desembarcar en Netflix. Se trata de una película que combina thriller psicológico y terror, protagonizada por Sarah Snook ("Succession") y Lily LaTorre, bajo la dirección de Daina Reid.

Proveniente de Australia, la cinta inquietante guarda una estética escalofriante y mantiene una tensión que juega con la cabeza de los espectadores. Aunque no es precisamente un estreno, su llegada a la plataforma no ha pasado desapercibida: cientos de usuarios se toparon con “Huye, conejo, huye” y no pudieron evitar ser seducidos por su trama.

>>Leer más: Un thriller de venganza desembarcó desde la India en Netflix

De qué se trata “Huye, conejo, huye”

La historia de “Huye, conejo, huye” sigue a una madre, médica especializada en fertilidad, llamada Sarah, quien vive sola con su hija Mia tras la muerte de su esposo. Lo complejo comienza cuando Mia empieza a adoptar actitudes extrañas, que en un principio parecen producto de su imaginación pero más adelante empiezan a asimilarse demasiado a algunos recuerdos inquietantes de Sarah.

De alguna manera, el comportamiento de Mia se conecta con secretos del pasado de Sarah que parecen mantenerse presentes al menos en su inconsciente. A medida que avanza la historia Sarah debe descubrir cómo es que Mia se relaciona con un episodio oscuro de su vida que su hija no tiene forma de conocer.

>>Leer más: Cinco producciones para conocer en Netflix

Trailer de “Huye, conejo, Huye”

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